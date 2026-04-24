BIS видит в криптобиржах угрозу финансовой стабильности

Банк международных расчетов (BIS) выступил с заявлением, в котором сравнил криптовалютные биржи и других поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) с теневыми банковскими посредниками. По мнению BIS, эти платформы предлагают значительно более широкий спектр услуг, чем просто торговля и хранение цифровых активов, тем самым создавая потенциальные риски для финансовой стабильности и целостности рынка.

В своем аналитическом отчете BIS подчеркивает, что криптобиржи часто совмещают функции брокеров, дилеров, клиринговых палат, кастодианов и даже кредиторов. Такая многофункциональность, характерная для традиционных финансовых институтов, в криптоиндустрии часто осуществляется без адекватного регулирования и надзора. Это создает благоприятную почву для конфликтов интересов, манипуляций рынком и недостаточной защиты потребителей, что является ключевой проблемой для регуляторов по всему миру.

Многогранность услуг и отсутствие регулирования

Традиционные финансовые рынки строго разделяют функции различных участников: банки занимаются кредитованием и депозитами, брокеры — исполнением ордеров, клиринговые палаты — расчетами, а кастодианы — хранением активов. В криптовалютной сфере эти границы часто размыты. Криптобиржи могут предлагать маржинальную торговлю, кредитование под залог криптовалют, стейкинг, фарминг доходности и даже собственные платежные решения. Подобная интеграция различных услуг в рамках одной платформы, при отсутствии соответствующего лицензирования и регуляторного контроля, вызывает серьезную озабоченность у международных финансовых организаций.

BIS указывает на то, что многие криптобиржи работают в юрисдикциях с мягким регулированием или вовсе без него, что позволяет им избегать строгих требований к капиталу, управлению рисками и прозрачности, которые применяются к традиционным банкам и финансовым учреждениям. Это создает «регуляторный арбитраж», когда компании выбирают наиболее выгодные условия для своей деятельности, что в конечном итоге может подорвать эффективность глобальной финансовой системы.

Исторические параллели и уроки прошлого

Концепция «теневого банкинга» не нова. Она возникла в традиционной финансовой системе для описания небанковских финансовых посредников, которые выполняют функции, аналогичные банковским, но не подпадают под такое же строгое регулирование. Примеры включают фонды денежного рынка, компании по секьюритизации активов и некоторые виды хедж-фондов. Кризис 2008 года показал, насколько разрушительными могут быть риски, накапливающиеся в нерегулируемых сегментах финансовой системы.

BIS, как центральный банк для центральных банков, активно изучает эти риски, чтобы предотвратить повторение подобных кризисов в контексте развивающегося рынка цифровых активов. Их позиция отражает растущую обеспокоенность мировых регуляторов по поводу потенциальной системной угрозы, которую могут представлять крупные, нерегулируемые криптоплатформы, особенно в случае их банкротства или финансовой нестабильности.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров и инвесторов из России и стран СНГ позиция Банка международных расчетов означает усиление давления на национальные регуляторы с целью ужесточения контроля над криптовалютными биржами. В условиях, когда многие крупные международные биржи уже ограничили доступ для пользователей из РФ, а местные регуляторы, такие как Банк России, придерживаются консервативной позиции, стоит ожидать дальнейшего ужесточения правил. Это может проявиться в более строгих требованиях к идентификации (KYC), ограничениях на объемы операций, а также в попытках интегрировать криптоактивы в существующую налоговую систему. Майнерам следует быть готовыми к возможному усилению контроля за оборотом добытых активов и поиску более регулируемых и прозрачных каналов для их реализации. Для инвесторов это означает необходимость тщательного выбора платформ, отдавая предпочтение тем, которые демонстрируют стремление к соблюдению регуляторных требований, чтобы минимизировать риски потери средств или блокировки аккаунтов.