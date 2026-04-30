Tether Investments предложила трёхстороннее слияние компаний Twenty-One, Strike и Elektron для создания публичной платформы, объединяющей майнинг, управление казначейством и финансовые услуги. По словам представителей Tether, это позволит «создать лидера в области биткоин-инфраструктуры».

Заявление и его автор

Tether Investments, дочерняя компания эмитента стейблкоина USDT, выступила с инициативой объединить усилия трёх игроков криптоиндустрии: Twenty-One (майнинг), Strike (платежи) и Elektron (финансовые услуги). Цель — создание публичной компании, которая станет крупнейшим игроком в экосистеме биткоина. В заявлении Tether подчеркнули, что объединение позволит «масштабировать операции и предложить клиентам комплексные решения».

Технические или юридические детали

Слияние предполагает интеграцию майнинговых мощностей Twenty-One, платежной инфраструктуры Strike и финансовых инструментов Elektron. Компании планируют выйти на публичный рынок через IPO или слияние с SPAC (компанией-«пустышкой»). Ожидается, что сделка будет завершена в течение 12 месяцев. По предварительным оценкам, объединённая компания сможет привлечь до $1 млрд инвестиций.

Сравнение с прошлыми кейсами

Это не первый случай консолидации в криптоиндустрии. В 2021 году майнинговая компания Core Scientific объединилась с SPAC Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp., что позволило ей стать публичной. Однако позже компания столкнулась с финансовыми трудностями и подала заявление о банкротстве. В отличие от Core Scientific, новый проект Tether будет включать не только майнинг, но и другие направления, что снизит риски.

Последствия для криптоиндустрии

Создание публичной компании может привлечь институциональных инвесторов и повысить доверие к биткоин-индустрии. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные инициативы особенно актуальны для России, где майнинг активно развивается в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, российские майнеры могут получить доступ к новым инструментам финансирования и управления активами.

Объединение трёх компаний под эгидой Tether может стать важным шагом для легитимизации криптоиндустрии и привлечения крупных игроков. Однако успех инициативы будет зависеть от регуляторной среды и рыночных условий.