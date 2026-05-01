Центральный банк Бразилии запретил использование криптовалют в системе международных платежей eFX, что стало частью усиления контроля над операциями с цифровыми активами. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 это решение может повлиять на российских майнеров, экспортирующих мощности в Бразилию.

Хронология событий

В марте 2024 года ЦБ Бразилии выпустил директиву, запрещающую использование виртуальных активов в системе eFX, которая регулирует международные платежи. Это решение последовало за ростом объёмов криптовалютных операций через eFX на 40% за последний год.

Ключевые цифры и метрики

Общий объём транзакций через eFX в 2023 году составил $120 млрд, из которых $12 млрд приходилось на криптовалютные операции. После запрета ожидается снижение объёма транзакций через eFX на 10-15% в 2024 году.

Что говорят участники рынка

Представитель ЦБ Бразилии заявил: «Мы должны обеспечить стабильность финансовой системы и предотвратить использование криптовалют для незаконных операций».

Российский угол

В России аналогичные ограничения действуют с 2021 года, когда был принят ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Российские майнеры, экспортирующие мощности в Бразилию, могут столкнуться с дополнительными трудностями при выводе доходов в рублях. В редакции MinerWorld отмечают, что это решение может снизить доходность майнинга в Бразилии на 5-7% для российских операторов.

Итог: запрет ЦБ Бразилии на использование криптовалют в системе eFX ужесточает контроль над цифровыми активами и может повлиять на доходность российских майнеров, работающих в этом регионе.