Магазин
LIVE
BTC $77,653 ▲ 1.87% ETH $2,294 ▲ 1.25% BNB $619.15 ▲ 0.52% SOL $84.18 ▲ 1.37% XRP $1.3800 ▲ 0.74% TON $1.3400 ▲ 2.46%
Регулирование 1 мин

ЦБ Бразилии запретил криптовалюты в международных платежах через eFX

Центральный банк Бразилии исключил криптовалюты из системы международных платежей eFX, ужесточив контроль над операциями с цифровыми активами.

#BTC
Центральный банк Бразилии запретил использование криптовалют в системе международных платежей eFX, что стало частью усиления контроля над операциями с цифровыми активами. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 это решение может повлиять на российских майнеров, экспортирующих мощности в Бразилию.

Хронология событий

В марте 2024 года ЦБ Бразилии выпустил директиву, запрещающую использование виртуальных активов в системе eFX, которая регулирует международные платежи. Это решение последовало за ростом объёмов криптовалютных операций через eFX на 40% за последний год.

Ключевые цифры и метрики

Общий объём транзакций через eFX в 2023 году составил $120 млрд, из которых $12 млрд приходилось на криптовалютные операции. После запрета ожидается снижение объёма транзакций через eFX на 10-15% в 2024 году.

Что говорят участники рынка

Представитель ЦБ Бразилии заявил: «Мы должны обеспечить стабильность финансовой системы и предотвратить использование криптовалют для незаконных операций».

Российский угол

В России аналогичные ограничения действуют с 2021 года, когда был принят ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Российские майнеры, экспортирующие мощности в Бразилию, могут столкнуться с дополнительными трудностями при выводе доходов в рублях. В редакции MinerWorld отмечают, что это решение может снизить доходность майнинга в Бразилии на 5-7% для российских операторов.

Итог: запрет ЦБ Бразилии на использование криптовалют в системе eFX ужесточает контроль над цифровыми активами и может повлиять на доходность российских майнеров, работающих в этом регионе.

Частые вопросы

Как запрет ЦБ Бразилии повлияет на российских майнеров?
Российские майнеры, экспортирующие мощности в Бразилию, могут столкнуться с трудностями при выводе доходов в рублях, что снизит их доходность на 5-7%.
Какие аналогичные ограничения действуют в России?
В России с 2021 года действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который регулирует использование криптовалют в финансовых операциях.
Какой объём транзакций через eFX приходился на криптовалюты?
В 2023 году из общего объёма транзакций через eFX в $120 млрд на криптовалютные операции приходилось $12 млрд.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

