Криптобиржа Grinex объявила о начале выплат клиентам, потерявшим активы в результате хакерской атаки 15 дней назад. Общий объём компенсаций составит 1 млрд рублей, что по курсу ЦБ РФ эквивалентно примерно 10,5 млн долларов.

Заявление и его автор

«Мы приняли решение полностью компенсировать потери наших клиентов», — заявил представитель Grinex. Биржа подтвердила, что выплаты будут производиться поэтапно в течение ближайших месяцев.

Технические или юридические детали

Атака произошла 15 сентября 2023 года, когда хакеры получили доступ к внутренним системам биржи. В результате были похищены активы на сумму 1 млрд рублей. Grinex не раскрыла технические подробности инцидента, но заявила о внедрении дополнительных мер безопасности, включая двухфакторную аутентификацию и усиленное шифрование данных.

Сравнение с прошлыми кейсами

Это не первый случай компенсации клиентам в криптоиндустрии. В 2019 году биржа Binance компенсировала потери клиентов после взлома на сумму 40 млн долларов. Однако Grinex стала первой русскоязычной платформой, которая полностью возмещает ущерб.

Последствия для криптоиндустрии

В редакции MinerWorld отмечают, что решение Grinex может повысить доверие к русскоязычным криптобиржам, особенно в условиях ужесточения регулирования в РФ. Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», криптобиржи обязаны обеспечивать сохранность активов клиентов. Grinex демонстрирует пример ответственного подхода к соблюдению законодательства.

Для российских инвесторов это также означает возможность вернуть потерянные средства без дополнительных налоговых обязательств, так как компенсации не облагаются НДФЛ.