Grinex компенсирует клиентам 1 млрд рублей после хакерской атаки

Криптобиржа Grinex объявила о начале выплат клиентам, потерявшим активы в результате хакерской атаки 15 дней назад. Общий объём компенсаций составит 1 млрд рублей, что по курсу ЦБ РФ эквивалентно примерно 10,5 млн долларов.

Заявление и его автор

«Мы приняли решение полностью компенсировать потери наших клиентов», — заявил представитель Grinex. Биржа подтвердила, что выплаты будут производиться поэтапно в течение ближайших месяцев.

Технические или юридические детали

Атака произошла 15 сентября 2023 года, когда хакеры получили доступ к внутренним системам биржи. В результате были похищены активы на сумму 1 млрд рублей. Grinex не раскрыла технические подробности инцидента, но заявила о внедрении дополнительных мер безопасности, включая двухфакторную аутентификацию и усиленное шифрование данных.

Сравнение с прошлыми кейсами

Это не первый случай компенсации клиентам в криптоиндустрии. В 2019 году биржа Binance компенсировала потери клиентов после взлома на сумму 40 млн долларов. Однако Grinex стала первой русскоязычной платформой, которая полностью возмещает ущерб.

Последствия для криптоиндустрии

В редакции MinerWorld отмечают, что решение Grinex может повысить доверие к русскоязычным криптобиржам, особенно в условиях ужесточения регулирования в РФ. Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», криптобиржи обязаны обеспечивать сохранность активов клиентов. Grinex демонстрирует пример ответственного подхода к соблюдению законодательства.

Для российских инвесторов это также означает возможность вернуть потерянные средства без дополнительных налоговых обязательств, так как компенсации не облагаются НДФЛ.

Частые вопросы

Какая сумма будет выплачена клиентам Grinex?
Grinex выплатит клиентам 1 млрд рублей, что эквивалентно примерно 10,5 млн долларов по курсу ЦБ РФ.
Как компенсации повлияют на российских инвесторов?
Компенсации не облагаются НДФЛ, что позволяет российским инвесторам вернуть потерянные средства без дополнительных налоговых обязательств.
Какие меры безопасности внедрила Grinex после взлома?
Grinex внедрила двухфакторную аутентификацию и усиленное шифрование данных для предотвращения будущих атак.

