Американский солдат обвинен в инсайдерской торговле на платформе Polymarket

Федеральные прокуроры США предъявили обвинения военнослужащему армии США, который, предположительно, использовал секретные данные для получения прибыли в размере более 400 000 долларов на децентрализованной платформе Polymarket. Ставки касались исхода событий, связанных с политической ситуацией в Венесуэле, в частности, возможного отстранения от власти Николаса Мадуро.

Согласно материалам дела, обвиняемый, чье имя не раскрывается в интересах следствия, имел доступ к конфиденциальной информации, касающейся внешней политики США и планов в отношении Венесуэлы. Используя эти данные, он делал ставки на Polymarket, предсказывая конкретные политические изменения и события. Это позволило ему значительно увеличить свой капитал, что квалифицируется как инсайдерская торговля, поскольку он использовал непубличную информацию для личной выгоды.

Polymarket — это децентрализованная платформа для рынков предсказаний, работающая на блокчейне. Пользователи могут делать ставки на исход различных событий, от политических выборов до спортивных матчей и экономических показателей. Платформа позиционирует себя как инструмент для агрегирования коллективного мнения и прогнозирования будущего. Однако данный случай демонстрирует потенциальные риски, связанные с использованием таких платформ для неправомерных действий, особенно когда речь идет о доступе к государственной тайне.

Обвинения против военнослужащего подчеркивают растущую озабоченность регулирующих органов по всему миру по поводу использования децентрализованных финансовых инструментов (DeFi) для незаконной деятельности. Несмотря на то что блокчейн обеспечивает прозрачность транзакций, анонимность пользователей может создавать сложности для правоохранительных органов в идентификации и привлечении к ответственности нарушителей. Этот инцидент может послужить прецедентом и усилить давление на разработчиков DeFi-проектов с целью внедрения более строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).

«Использование секретной информации для личной выгоды подрывает национальную безопасность и доверие к государственным институтам», — заявил представитель прокуратуры.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Этот инцидент демонстрирует, что децентрализованные платформы, такие как Polymarket, могут быть использованы для инсайдерской торговли, даже если они не являются традиционными финансовыми рынками. Для инвесторов и участников крипторынка в России и СНГ это служит напоминанием о необходимости соблюдения законодательства и этических норм при работе с любыми финансовыми инструментами, включая криптовалюты и децентрализованные приложения. Хотя Polymarket не является платформой для майнинга, сам факт использования криптоактивов для неправомерных действий может привести к усилению регуляторного давления на всю криптоиндустрию, что потенциально затронет и майнеров, и инвесторов в регионе. Усиление контроля может привести к более строгим требованиям к KYC/AML даже для децентрализованных протоколов, что усложнит доступ и использование таких сервисов.