Висконсин обвиняет криптоплатформы в организации азартных игр

Штат Висконсин инициировал судебные разбирательства против нескольких известных компаний, работающих в сфере криптовалют и финансовых услуг, включая Kalshi, Coinbase, Polymarket, Robinhood и Crypto.com. Основное обвинение со стороны Департамента финансовых учреждений Висконсина (DFI) заключается в том, что эти платформы предлагают рынки предсказаний, которые по своей сути являются азартными играми, а не законными инвестиционными инструментами. Это, по мнению регулятора, нарушает законы штата, регулирующие ценные бумаги и азартные игры.

В поданной жалобе DFI подчеркивается, что формулировки, используемые платформами для описания рынков предсказаний, явно указывают на их игровую природу, а не на инвестиционную деятельность. Регуляторы утверждают, что участники этих рынков делают ставки на исход будущих событий, таких как результаты выборов, спортивные события или экономические показатели, что аналогично традиционным ставкам. Таким образом, эти продукты должны подпадать под регулирование азартных игр, а не финансовых рынков.

Kalshi, одна из ключевых ответчиков, позиционирует себя как регулируемая биржа контрактов на события, лицензированная Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. Однако регуляторы Висконсина оспаривают этот статус, указывая на расхождения между федеральным и местным законодательством. Позиция штата заключается в том, что даже если федеральные органы разрешают определенные виды деятельности, это не освобождает компании от соблюдения законов штата, особенно когда речь идет о защите потребителей и предотвращении незаконных азартных игр.

Иск Висконсина является частью более широкой тенденции, когда отдельные штаты США активно вмешиваются в регулирование криптовалютного пространства и новых финансовых продуктов. Ранее аналогичные действия предпринимались против Polymarket в Нью-Йорке, что привело к урегулированию и выплате штрафа. Этот прецедент показывает, что штаты готовы отстаивать свою юрисдикцию и интерпретацию законов, даже если это противоречит федеральным разрешениям или общепринятой практике в криптоиндустрии.

«Эти платформы, по сути, предлагают нелицензированные азартные игры под видом инвестиций», — говорится в заявлении DFI Висконсина.

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ, работающих с международными платформами, подобные судебные разбирательства подчеркивают растущую неопределенность в регулировании криптовалютного рынка. Хотя прямого влияния на майнинговую деятельность в СНГ это не оказывает, оно демонстрирует ужесточение контроля со стороны регуляторов, что может косвенно повлиять на доступность некоторых сервисов или условия их использования в будущем. Важно отслеживать изменения в законодательстве различных юрисдикций, поскольку они могут формировать глобальные тенденции регулирования.

Что это значит?

Данный судебный иск со стороны штата Висконсин является значимым событием, поскольку он ставит под сомнение легитимность рынков предсказаний, предлагаемых крупными криптокомпаниями. Если суд поддержит позицию Висконсина, это может создать прецедент для других штатов и привести к более строгому регулированию или даже запрету подобных платформ на территории США. Для пользователей это означает потенциальное ограничение доступа к некоторым продуктам и услугам, а для компаний — необходимость пересмотра своей бизнес-модели и соблюдения более жестких требований.