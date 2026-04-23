Крипто-ориентированный PAC Fellowship инвестирует $1.75 млн в сенатскую гонку в Техасе

Политический комитет действий (PAC) Fellowship, активно поддерживающий интересы криптовалютной индустрии, объявил о значительных инвестициях в размере 1,75 миллиона долларов США. Эти средства направлены на поддержку генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, который готовится к участию во втором туре выборов в Сенат в мае, где его оппонентом станет действующий сенатор Джон Корнин.

Данное вложение подчеркивает растущее влияние криптовалютного лобби на политические процессы в Соединенных Штатах, особенно в ключевых штатах, таких как Техас. Техас традиционно считается одним из центров развития майнинга и блокчейн-технологий в США, что делает его привлекательным для крипто-ориентированных PAC, стремящихся продвигать законодательство, благоприятное для отрасли.

Fellowship PAC, основанный в начале 2024 года, быстро стал заметным игроком на политической арене. Его основная цель — поддержка кандидатов, которые демонстрируют понимание и готовность содействовать развитию инноваций в сфере цифровых активов. Инвестиции в кампанию Кена Пакстона свидетельствуют о том, что PAC видит в нем потенциального союзника, способного отстаивать интересы криптосообщества на федеральном уровне.

Генеральный прокурор Кен Пакстон известен своей консервативной позицией и активным участием в политической жизни штата. Его поддержка со стороны крипто-PAC может оказать существенное влияние на исход выборов, учитывая значительный объем финансирования. Это также указывает на то, что криптовалютная индустрия переходит от пассивного наблюдения к активному формированию политической повестки, стремясь обеспечить благоприятную регуляторную среду.

Второй тур выборов в Сенат в мае обещает быть напряженным, и финансовая поддержка со стороны Fellowship PAC может стать решающим фактором для кампании Пакстона. Результаты этих выборов будут внимательно отслеживаться как традиционными политическими аналитиками, так и представителями криптовалютного сообщества, поскольку они могут задать тон для будущих политических кампаний, связанных с цифровыми активами.

Что это значит для криптоиндустрии и майнеров из РФ/СНГ?

Для участников крипторынка, включая майнеров из России и СНГ, эта новость демонстрирует глобальную тенденцию: криптовалютная индустрия всё активнее участвует в политическом лоббировании. Хотя прямого влияния на регулирование в РФ или СНГ это не оказывает, такие события формируют международный прецедент и показывают, как криптосообщество борется за свои интересы. Успех или неудача подобных инициатив в США могут косвенно влиять на подходы к регулированию в других странах, включая СНГ, где власти также ищут оптимальные модели взаимодействия с криптоактивами. Для майнеров это означает, что борьба за благоприятное законодательство ведется на всех уровнях, и понимание этих процессов помогает прогнозировать долгосрочные тренды.