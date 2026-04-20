Резкое сокращение TVL в DeFi

Сектор децентрализованных финансов (DeFi) пережил значительное сокращение общей заблокированной стоимости (TVL), потеряв более 13 миллиардов долларов США всего за два дня. Этот спад, затронувший множество протоколов кредитования и доходного фермерства, произошел на фоне общей коррекции криптовалютного рынка и инцидента, связанного с протоколом Kelp DAO. Несмотря на существенное падение TVL, цены большинства токенов DeFi продемонстрировали относительно умеренное снижение, что указывает на возможное расхождение между настроениями инвесторов и фактической ликвидностью.

Падение TVL стало заметным явлением, когда ведущие протоколы, такие как Aave, MakerDAO и Lido, зафиксировали двузначные процентные снижения своих показателей. Например, TVL Aave сократился на 13%, MakerDAO — на 11%, а Lido — на 10%. Эти данные подчеркивают масштаб оттока капитала из экосистемы DeFi. Общий TVL сектора, по данным аналитических платформ, опустился ниже отметки в 90 миллиардов долларов, что является значительным откатом от недавних пиковых значений.

Влияние инцидента с Kelp DAO и рыночная коррекция

Хотя инцидент с Kelp DAO, связанный с эксплойтом, не был прямой причиной массового оттока средств из всего сектора DeFi, он, безусловно, способствовал усилению негативных настроений. Подобные события подрывают доверие участников рынка к безопасности децентрализованных протоколов, что может спровоцировать вывод средств даже из не связанных напрямую проектов. В данном случае, инцидент с Kelp DAO совпал с более широкой коррекцией на криптовалютном рынке, когда биткоин и другие крупные альткоины также демонстрировали снижение. Это создало эффект домино, когда инвесторы начали выводить ликвидность из более рискованных активов, включая DeFi-протоколы, в поисках большей стабильности.

Интересно отметить, что, несмотря на значительное падение TVL, цены многих DeFi-токенов не претерпели столь же драматического обвала. Это может свидетельствовать о том, что часть средств, выведенных из протоколов, не была полностью обналичена, а, возможно, была переведена в стейблкоины или другие менее волатильные активы в рамках того же криптопространства. Такое поведение инвесторов часто наблюдается во время рыночных коррекций, когда участники рынка предпочитают временно сократить риски, не покидая полностью экосистему.

Что это значит для инвесторов из РФ/СНГ?

Для инвесторов и участников крипторынка из России и стран СНГ текущая ситуация в DeFi подчеркивает важность диверсификации и тщательной оценки рисков. Падение TVL, даже если оно не сопровождается пропорциональным обвалом цен токенов, является сигналом к повышенной осторожности. Рекомендуется внимательно следить за новостями безопасности протоколов, изучать аудиты смарт-контрактов и не вкладывать все средства в один проект. В условиях волатильности рынка и периодических инцидентов безопасности, таких как с Kelp DAO, крайне важно иметь четкую стратегию управления рисками и быть готовым к быстрым изменениям.