Дэвид Шварц, бывший технический директор Ripple, выразил серьезную обеспокоенность безопасностью мостов в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Его заявление последовало за масштабным взломом экосистемы Kelp DAO, в результате которого было похищено около 290 миллионов долларов.

Экс-технический директор Ripple критикует безопасность DeFi-мостов после крупного взлома

Дэвид Шварц, бывший технический директор компании Ripple, публично выразил серьезную обеспокоенность по поводу уязвимости мостов в секторе децентрализованных финансов (DeFi). Его комментарии прозвучали после недавнего инцидента, связанного с экосистемой Kelp DAO, где злоумышленники смогли похитить значительную сумму, оцениваемую примерно в 290 миллионов долларов.

Инцидент с Kelp DAO, произошедший в начале текущего месяца, стал очередным напоминанием о системных рисках, присущих кроссчейн-мостам. Эти платформы, предназначенные для обеспечения передачи активов между различными блокчейнами, часто становятся мишенями для хакеров из-за их сложной архитектуры и необходимости управления большими объемами ликвидности. В случае с Kelp DAO, взлом затронул протокол Renzo, который является частью их экосистемы, и привел к потере значительных средств пользователей.

Шварц, известный своим глубоким пониманием архитектуры блокчейна и криптографических систем, подчеркнул, что многие DeFi-мосты страдают от фундаментальных проблем безопасности. Он отметил, что, несмотря на инновационный потенциал децентрализованных финансов, стремление к быстрой разработке и масштабированию часто приводит к пренебрежению строгими протоколами безопасности. Это создает благоприятную среду для эксплойтов, которые могут иметь катастрофические последствия для инвесторов и всей экосистемы.

Проблема безопасности мостов не нова для криптоиндустрии. За последние несколько лет было зафиксировано множество крупных взломов, связанных с кроссчейн-мостами, включая такие громкие инциденты, как атаки на Ronin Bridge, Wormhole и Nomad. Общая сумма ущерба от подобных атак исчисляется миллиардами долларов. Эти события постоянно поднимают вопросы о надежности децентрализованных решений и необходимости более тщательного аудита и тестирования кода перед запуском в эксплуатацию.

Дэвид Шварц также затронул тему централизации в децентрализованных системах, отметив, что многие мосты, несмотря на свою заявленную децентрализованную природу, имеют централизованные точки отказа. Это может быть связано с управлением мультисиг-кошельками, оракулами или другими ключевыми компонентами, которые, будучи скомпрометированными, могут поставить под угрозу всю систему. Он призвал разработчиков и пользователей к более критическому осмыслению архитектуры и механизмов безопасности, используемых в DeFi-пространстве.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, активно участвующих в DeFi-секторе, комментарии Дэвида Шварца служат важным предупреждением. Необходимо проявлять повышенную осторожность при использовании кроссчейн-мостов и тщательно изучать их механизмы безопасности, а также историю взломов. Рекомендуется диверсифицировать риски и не хранить значительные средства на одном мосту или в одном протоколе. Майнерам, особенно тем, кто использует добытые активы для участия в DeFi, следует учитывать эти риски при планировании своих инвестиционных стратегий. В условиях отсутствия четкого регулирования DeFi в большинстве стран СНГ, защита активов ложится полностью на плечи пользователя, что делает осознанный подход к безопасности критически важным.