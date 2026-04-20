Децентрализованная платформа для прогнозных рынков Polymarket намерена привлечь $400 млн в рамках нового раунда финансирования. Согласно данным издания The Block, компания оценивается в $15 млрд. Это значительное увеличение по сравнению с октябрьской оценкой в $9 млрд, которая была установлена после соглашения о потенциальных инвестициях до $2 млрд от Intercontinental Exchange (ICE).

Polymarket, основанная в 2020 году, позволяет пользователям делать ставки на исход различных событий, используя криптовалюту. Платформа стала популярной благодаря своей децентрализованной структуре и прозрачности операций. Ранее компания уже привлекала инвестиции от крупных игроков, включая Polychain Capital и Coinbase Ventures.

Новый раунд финансирования может стать одним из крупнейших в истории криптовалютных стартапов. Если Polymarket удастся достичь заявленной оценки в $15 млрд, это подтвердит высокий интерес инвесторов к децентрализованным финансовым платформам и прогнозным рынкам.

Что это значит для российских пользователей? Рост инвестиций в Polymarket может привести к расширению функционала платформы и улучшению пользовательского опыта. Однако стоит учитывать, что использование подобных сервисов в России связано с правовыми рисками, так как прогнозные рынки пока не регулируются на законодательном уровне.