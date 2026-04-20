Polymarket планирует привлечь $400 млн при оценке в $15 млрд

Децентрализованная платформа прогнозов Polymarket планирует привлечь $400 млн инвестиций, оценивая компанию в $15 млрд.

Децентрализованная платформа для прогнозных рынков Polymarket намерена привлечь $400 млн в рамках нового раунда финансирования. Согласно данным издания The Block, компания оценивается в $15 млрд. Это значительное увеличение по сравнению с октябрьской оценкой в $9 млрд, которая была установлена после соглашения о потенциальных инвестициях до $2 млрд от Intercontinental Exchange (ICE).

Polymarket, основанная в 2020 году, позволяет пользователям делать ставки на исход различных событий, используя криптовалюту. Платформа стала популярной благодаря своей децентрализованной структуре и прозрачности операций. Ранее компания уже привлекала инвестиции от крупных игроков, включая Polychain Capital и Coinbase Ventures.

Новый раунд финансирования может стать одним из крупнейших в истории криптовалютных стартапов. Если Polymarket удастся достичь заявленной оценки в $15 млрд, это подтвердит высокий интерес инвесторов к децентрализованным финансовым платформам и прогнозным рынкам.

Что это значит для российских пользователей? Рост инвестиций в Polymarket может привести к расширению функционала платформы и улучшению пользовательского опыта. Однако стоит учитывать, что использование подобных сервисов в России связано с правовыми рисками, так как прогнозные рынки пока не регулируются на законодательном уровне.

Частые вопросы

Что такое Polymarket?
Polymarket — это децентрализованная платформа для прогнозных рынков, где пользователи могут делать ставки на исход различных событий с использованием криптовалюты.
Почему это важно?
Привлечение $400 млн при оценке в $15 млрд подтверждает высокий интерес инвесторов к децентрализованным финансовым платформам и прогнозным рынкам.
Можно ли использовать Polymarket в России?
Использование Polymarket в России связано с правовыми рисками, так как прогнозные рынки пока не регулируются на законодательном уровне.

    Похожие новости