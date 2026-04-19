Масштабный отток средств из Aave

Одна из крупнейших децентрализованных кредитных платформ на базе Ethereum, Aave, столкнулась с беспрецедентным оттоком капитала. За менее чем 48 часов общая заблокированная стоимость (TVL) протокола сократилась на $6,28 млрд. Причиной стал успешный взлом стороннего кроссчейн-протокола KelpDAO, который привел к несанкционированному выпуску токенов rsETH.

По данным аналитической компании LookonChain, инцидент с KelpDAO, использующим технологию LayerZero для кроссчейн-моста, позволил злоумышленникам сгенерировать около $292 млн в токенах rsETH «из воздуха». Эти токены впоследствии были использованы для получения займов на платформе Aave, что привело к формированию значительной «плохой задолженности».

Последствия для Aave и рынка

В результате компрометации KelpDAO, эксплойтер смог занять более 82 600 ETH, что эквивалентно примерно $195 млн, используя сгенерированные rsETH в качестве залога. Поскольку стоимость rsETH резко упала после обнаружения взлома, эти залоги стали практически бесполезными, создав значительную «плохую задолженность» для Aave. Хотя сама платформа Aave не была взломана напрямую, она оказалась под угрозой из-за зависимости от внешнего протокола и использования его токенов в качестве обеспечения.

Реакция рынка не заставила себя ждать: крупные держатели средств начали массово выводить активы из Aave. Общий TVL платформы упал с $26,396 млрд до $20,114 млрд. Среди крупнейших выводов средств отмечаются:

Биржа MEXC: $431 млн

Кит с адресом 0x7CD0 (предположительно связанный с Nonco): $405,7 млн

Abraxas Capital: $392 млн

В ответ на ситуацию, команда Aave оперативно заморозила рынки rsETH на своих версиях V3 и V4, чтобы предотвратить дальнейшие заимствования и депозиты с использованием скомпрометированного токена. Разработчики активно ищут пути для компенсации возникшего дефицита и минимизации ущерба для пользователей.

«Из-за того, что эксплойтер KelpDAO занял более 82 600 ETH ($195 млн) у Aave, используя rsETH в качестве залога, на Aave появилась плохая задолженность», — сообщает LookonChain.

Что это значит для рынка криптовалют и инвесторов из РФ/СНГ

Данный инцидент подчеркивает критическую важность аудита и безопасности не только основных протоколов, но и всех связанных с ними кроссчейн-мостов и сторонних решений. Взаимосвязанность экосистемы DeFi означает, что уязвимость в одном компоненте может вызвать цепную реакцию и повлиять на другие, казалось бы, защищенные платформы. Для инвесторов из России и СНГ это служит напоминанием о высоких рисках, связанных с децентрализованными финансами, и необходимости тщательной проверки всех компонентов, прежде чем вкладывать средства. Даже «надежные» протоколы могут оказаться под ударом из-за внешних факторов.

Практическое замечание для майнеров

Хотя этот инцидент напрямую не связан с ASIC-майнингом или оборудованием, он косвенно влияет на общую стабильность и доверие к крипторынку. Падение TVL крупных DeFi-протоколов может вызвать краткосрочную волатильность цен на основные криптовалюты, включая Ethereum, что, в свою очередь, может сказаться на доходности майнинга. Майнерам следует внимательно следить за динамикой рынка и быть готовыми к возможным колебаниям, которые могут повлиять на их операционную прибыль и стратегию управления активами.