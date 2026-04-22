Платформа прогнозирования Kalshi будет использовать данные о ценах от Pyth Network для урегулирования сделок на новых товарных рынках.

Платформа прогнозирования Kalshi объявила о сотрудничестве с Pyth Network, которая станет поставщиком данных о ценах для урегулирования сделок на новых товарных рынках. Это решение позволит Kalshi расширить свои предложения, включив в них такие активы, как нефть, золото и сельскохозяйственные культуры.

Pyth Network, известная как децентрализованная сеть передачи данных о ценах в режиме реального времени, предоставляет информацию для различных финансовых рынков. Использование её данных позволит Kalshi повысить точность и прозрачность торговых операций.

Kalshi, основанная в 2019 году, специализируется на создании рынков прогнозов, где пользователи могут делать ставки на исход различных событий. Расширение на товарные рынки является значительным шагом для платформы, которая ранее фокусировалась на политических и экономических событиях.

Сотрудничество с Pyth Network также подчеркивает растущую роль блокчейн-технологий в традиционных финансовых рынках. Децентрализованные сети передачи данных становятся всё более востребованными благодаря своей надежности и прозрачности.

Что это значит

Для российских инвесторов и трейдеров это сотрудничество открывает новые возможности для участия в товарных рынках через платформу Kalshi. Использование данных от Pyth Network может повысить доверие к платформе и снизить риски, связанные с неточностью информации.