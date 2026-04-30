Протокол Wasabi, специализирующийся на бессрочных фьючерсах, стал жертвой масштабного взлома. Злоумышленники похитили более $5 млн, распределённых по блокчейнам Ethereum, Base, Berachain и Blast. Об этом сообщила компания PeckShield в своём аккаунте на X 30 апреля.

Триггер события

Wasabi подтвердил инцидент в своём официальном аккаунте, призвав пользователей временно не взаимодействовать с протоколом: «Мы знаем о проблеме и активно её расследуем. В качестве меры предосторожности, пожалуйста, не взаимодействуйте с контрактами Wasabi до дальнейшего уведомления».

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Этот взлом стал частью тревожной тенденции: за последний месяц суммарные потери проектов DeFi от хакерских атак превысили $100 млн. Для сравнения, в марте 2024 года аналогичный показатель составил $67 млн, а в феврале — $41 млн. В редакции MinerWorld отмечают, что апрель стал рекордным месяцем по объёму ущерба от взломов в DeFi за последние три года.

Цифры, которые меняют картину

По данным PeckShield, злоумышленники вывели средства через несколько блокчейнов: Ethereum ($3,2 млн), Base ($1,5 млн), Berachain ($300 тыс.) и Blast ($200 тыс.). Это первый крупный инцидент для Wasabi с момента запуска протокола в январе 2024 года.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Для российских инвесторов инцидент подчёркивает важность соблюдения мер безопасности при работе с DeFi-протоколами. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, ущерб составил более 450 млн рублей. В условиях ужесточения регулирования (ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах») такие инциденты могут ускорить внедрение дополнительных проверок и аудитов.