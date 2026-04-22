Протокол конфиденциальности Umbra принял экстренные меры безопасности, временно отключив фронтенд своего сервиса. Это решение было вызвано необходимостью предотвратить использование эксплойта Kelp, который мог бы поставить под угрозу безопасность пользователей.

Команда Umbra подчеркнула, что отключение фронтенда не влияет на работу смарт-контрактов протокола. Пользователи по-прежнему могут взаимодействовать с ними напрямую через блокчейн. Кроме того, разработчики отметили, что фронтенд Umbra является открытым исходным кодом, поэтому злоумышленники могут создать его альтернативную версию.

Эксплойт Kelp стал известен на прошлой неделе, когда исследователи безопасности обнаружили уязвимость в коде протокола. Хотя точные детали эксплойта не раскрываются, известно, что он мог позволить злоумышленникам получить несанкционированный доступ к данным пользователей.

Команда Umbra работает над устранением уязвимости и планирует восстановить фронтенд после завершения всех необходимых проверок. Пока фронтенд недоступен, пользователям рекомендуется проявлять осторожность и избегать использования сторонних версий интерфейса.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ ситуация с Umbra подчеркивает важность внимательного отношения к безопасности в криптопространстве. Даже популярные протоколы могут стать мишенью для хакеров, поэтому рекомендуется использовать только проверенные инструменты и следить за обновлениями от разработчиков.