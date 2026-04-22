ИИ Claude Mythos от Anthropic обнаружил 271 уязвимость в Firefox

Мощная модель искусственного интеллекта Claude Mythos от компании Anthropic выявила 271 уязвимость в браузере Mozilla Firefox, продемонстрировав высокий потенциал в сфере кибербезопасности.

Компания Anthropic представила результаты работы своей инновационной модели искусственного интеллекта Claude Mythos, которая успешно обнаружила 271 уязвимость в популярном браузере Mozilla Firefox. Этот случай демонстрирует, насколько мощным инструментом может быть ИИ в области кибербезопасности.

Что обнаружил Claude Mythos?

Claude Mythos, разработанная Anthropic, провела глубокий анализ кодовой базы Firefox и выявила сотни потенциальных уязвимостей. Среди них как уже известные проблемы, так и ранее не обнаруженные слабые места. Это стало возможным благодаря уникальным алгоритмам модели, способным анализировать огромные объёмы данных с высокой точностью.

Почему это важно?

Обнаружение такого количества уязвимостей подчеркивает, что современные браузеры, даже такие проверенные, как Firefox, всё ещё могут содержать скрытые угрозы. Использование ИИ для поиска и устранения этих проблем позволяет значительно повысить уровень безопасности пользователей.

Что это значит для пользователей?

Для рядовых пользователей это означает, что их данные в браузере Firefox могут быть под угрозой. Однако благодаря работе таких моделей, как Claude Mythos, разработчики смогут оперативно устранять обнаруженные уязвимости, делая браузер более безопасным.

Частые вопросы

