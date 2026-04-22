Технологии

Coinbase назвал Algorand и Aptos наиболее готовыми к квантовым угрозам

Криптобиржа Coinbase провела анализ блокчейнов на предмет устойчивости к квантовым вычислениям. Согласно исследованию, Algorand и Aptos лучше других подготовлены к потенциальным угрозам.

Криптобиржа Coinbase опубликовала результаты исследования, посвящённого готовности различных блокчейн-сетей к возможным угрозам со стороны квантовых вычислений. Эксперты компании пришли к выводу, что пока квантовые компьютеры не представляют непосредственной опасности для криптографии, используемой в блокчейнах, однако уже сейчас необходимо начинать работы по модернизации.

В рамках исследования аналитики Coinbase оценили несколько популярных блокчейн-платформ, включая Algorand, Aptos, Ethereum и Bitcoin. Согласно отчёту, наибольший уровень готовности к квантовым угрозам продемонстрировали сети Algorand и Aptos. Эти платформы изначально проектировались с учётом возможных вызовов со стороны квантовых технологий.

«Квантовые компьютеры пока не достигли уровня, позволяющего взломать современные криптографические алгоритмы, но эта угроза становится всё более реальной», — отметили представители Coinbase. Они подчеркнули, что разработчикам блокчейнов следует уже сейчас задуматься о переходе на постквантовые криптографические стандарты.

В отличие от Algorand и Aptos, такие сети, как Bitcoin и Ethereum, пока не имеют чётких планов по защите от квантовых угроз. Эксперты Coinbase считают, что этим блокчейнам потребуется масштабная модернизация, чтобы оставаться устойчивыми в эпоху квантовых вычислений.

Что это значит

Для пользователей и разработчиков из России и СНГ исследование Coinbase служит важным сигналом о необходимости учитывать квантовые угрозы при выборе блокчейн-платформ для своих проектов. Algorand и Aptos, признанные наиболее подготовленными, могут стать предпочтительными вариантами для долгосрочных инвестиций и разработки приложений.

Частые вопросы

Что выяснили в Coinbase?
Coinbase провела исследование готовности блокчейнов к квантовым угрозам. Наиболее подготовленными оказались Algorand и Aptos.
Почему это важно?
Квантовые компьютеры могут взломать современную криптографию, поэтому блокчейнам нужно переходить на постквантовые стандарты.
Что делать инвесторам из РФ?
Рассмотреть инвестиции в Algorand и Aptos, так как эти блокчейны лучше других подготовлены к квантовым угрозам.

