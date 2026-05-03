Нью-Йорк оштрафовал Uphold на $5 млн за продвижение чужих криптопродуктов

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс впервые оштрафовала криптоплатформу за продвижение чужих продуктов с доходностью. Uphold заплатит $5 млн за нарушение закона Мартина, что эквивалентно 475 млн рублей по курсу ЦБ РФ около 95 ₽ за $1.

Что зафиксировано

Uphold продвигала продукты с доходностью от сторонних эмитентов, включая протоколы DeFi, без должного раскрытия рисков. Это первое подобное дело в Нью-Йорке, где ранее штрафовали только эмитентов.

Причины

Закон Мартина требует от платформ раскрывать полную информацию о рисках при продвижении финансовых продуктов. Uphold нарушила это правило, не предупредив пользователей о возможных потерях.

Цифры и метрики

  • Сумма штрафа: $5 млн
  • Срок расследования: 18 месяцев
  • Количество затронутых пользователей: более 100 тыс.

Что будет дальше

Uphold обязалась улучшить процедуры комплаенса и раскрытия информации. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные прецеденты могут усилить давление на криптоплатформы, работающие с российскими пользователями.

Уроки для российского майнера

Российским майнерам стоит внимательнее относиться к выбору платформ для хранения и инвестирования средств. В условиях ужесточения регулирования в США и Европе ключевым становится соблюдение российского законодательства, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Частые вопросы

Сколько составил штраф для Uphold?
Штраф составил $5 млн, что эквивалентно примерно 475 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ.
Какие последствия для российских пользователей?
Российским пользователям стоит внимательнее выбирать платформы, учитывая ужесточение регулирования в США и Европе.
Какие изменения внесёт Uphold?
Uphold обязалась улучшить процедуры комплаенса и раскрытия информации для пользователей.

