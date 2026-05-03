Министерство коммерции КНР 2 мая выпустило постановление, аннулирующее американские санкции в отношении пяти китайских нефтеперерабатывающих заводов, закупающих иранскую нефть. Это решение, первое официальное применение Китаем правил блокировки санкций с 2021 года, вызвало краткосрочный рост цен на нефть Brent выше $120 за баррель.

Министерство коммерции Китайской Народной Республики (MOFCOM) 2 мая выпустило специальное постановление, полностью аннулирующее американские ограничения в отношении пяти китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Эти предприятия ранее попали под санкции США за закупку иранской нефти. Пекин впервые официально применил правила блокировки санкций, действующие с 2021 года.

Что зафиксировано

Китайское правительство, через MOFCOM, официально уведомило пять НПЗ — Hengli Petrochemical, Shandong Jincheng, Hebei Xinhai, Shouguang Luqing и Shandong Shengxing — о необходимости игнорировать и не исполнять требования американских санкций. Вашингтонские меры, в частности, указы 13902 и 13846, были квалифицированы Пекином как «незаконное экстерриториальное превышение полномочий», нарушающее международное право. Власти КНР прямо запретили национальным предприятиям соблюдать эти требования. Подробнее — линейка Antminer.

Это решение стало прямым ответом на действия США, которые на прошлой неделе предупредили мировые финансовые организации о возможных последствиях сотрудничества с подсанкционными китайскими НПЗ. Китайские СМИ ранее сообщали, что только компания Hengli приобрела подсанкционного сырья на миллиарды долларов с 2023 года, используя теневой флот танкеров и перевалку грузов с судна на судно для сокрытия происхождения нефти.

Причины

Основной причиной такого шага со стороны Китая является стремление обеспечить энергетическую безопасность страны и поддержать свои промышленные предприятия, которые зависят от стабильных поставок сырья. Иранская нефть, как правило, предлагается с существенной скидкой по сравнению с мировыми ценами, что выгодно для китайских НПЗ. Кроме того, Пекин демонстрирует свою позицию против того, что он считает односторонними и экстерриториальными санкциями США, которые затрагивают суверенные экономические интересы Китая.

Подобные действия Китая не новы. В 2020 году, после введения США санкций против китайских компаний, связанных с Huawei, Пекин принял «Положение о противодействии необоснованному экстерриториальному применению иностранного законодательства», которое легло в основу текущего постановления. Это позволяет китайским компаниям подавать иски в китайские суды против иностранных компаний, соблюдающих санкции США, и требовать компенсации ущерба. Это часть более широкой стратегии дедолларизации и укрепления собственного экономического суверенитета, которая активно развивается с 2022 года на фоне усиления геополитической напряженности.

Цифры и метрики

На сырьевом рынке реакция была сдержанной, но заметной. Новость появилась в момент закрытия основных бирж. Однако спотовая цена на нефть марки Brent кратковременно поднялась выше $120 за баррель, прежде чем трейдеры начали фиксировать прибыль, что привело к снижению котировок до $114,15 на момент публикации оригинального материала. Фьючерсы на нефть WTI торговались около отметки $101. Участники рынка уже заложили в цены стабильный спрос на иранские поставки со стороны КНР через непрозрачные каналы.

Объёмы иранской нефти, поступающей в Китай, значительно выросли в последние годы. По данным аналитических агентств, в 2023 году Китай импортировал в среднем более 1 миллиона баррелей иранской нефти в день, что составляет около 10% от общего импорта нефти КНР. Эти объемы поступают преимущественно через независимые НПЗ, которые часто называют «чайниками» (teapots), и которые не связаны с крупными государственными нефтяными компаниями. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнеры Whatsminer.

Что будет дальше

Решение Китая, вероятно, усилит напряженность в отношениях с США, но вряд ли приведет к немедленной эскалации. Вашингтон, скорее всего, продолжит оказывать давление на финансовые институты, работающие с китайскими НПЗ, однако прямое противодействие Пекина делает эти меры менее эффективными. Китай будет активно продвигать расчеты в юанях и развивать собственную систему трансграничных платежей, чтобы минимизировать зависимость от долларовой инфраструктуры. Это соответствует глобальному тренду на дедолларизацию, который, по нашей оценке, значительно ускорится в ближайшие 2-3 года, особенно в торговле между странами БРИКС.

В краткосрочной перспективе, стабильные поставки иранской нефти в Китай могут помочь сдержать рост мировых цен на энергоносители, поскольку часть спроса будет удовлетворяться за счет подсанкционного сырья. Однако долгосрочные последствия могут быть более сложными, включая возможное формирование двух параллельных мировых рынков нефти — один, ориентированный на доллар и западные санкции, и другой, использующий альтернативные валюты и обходящий эти ограничения.

Уроки для российского майнера

Ситуация с китайскими НПЗ и иранской нефтью имеет прямое отношение к российскому майнинг-сообществу, особенно в контексте энергетической безопасности и международных расчетов. Российские майнеры, особенно крупные промышленные игроки, расположенные в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где тарифы для промышленных потребителей составляют 3-5 ₽/кВт·ч, зависят от стабильных цен на энергоносители. Рост цен на нефть, вызванный геополитической напряженностью, может привести к увеличению стоимости электроэнергии, что напрямую скажется на рентабельности майнинга.

Кроме того, действия Китая по обходу санкций и развитию расчетов в национальных валютах являются важным прецедентом для России. В условиях действующих санкций, российские майнеры и инвесторы сталкиваются с проблемами при покупке оборудования, хостинге и выводе средств. Развитие альтернативных платежных систем и дедолларизация, активно продвигаемая Китаем, может облегчить трансграничные операции для российских компаний, работающих с дружественными странами. Например, оплата за оборудование из Китая в юанях или рублях снижает риски, связанные с блокировкой долларовых транзакций. Российский майнинг, который активно легализуется через реестр майнеров ФНС и регулируется ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», может извлечь выгоду из укрепления альтернативных финансовых каналов, особенно при расчетах с поставщиками из Азии. Курс рубля к доллару, который на момент события составлял около 90-95 ₽ за $1, также влияет на рублевую выручку майнеров, делая импорт оборудования более дорогим.

Итог

Решение Китая официально заблокировать американские санкции против пяти своих НПЗ, закупающих иранскую нефть, является значимым геополитическим событием. Оно подчеркивает растущее противостояние между крупными экономическими державами и стремление Китая к защите своих национальных интересов и дедолларизации мировой экономики. Для мирового рынка нефти это означает сохранение высоких инфляционных ожиданий и поддержку цен на энергоносители. Для российского майнинг-сообщества это сигнал о необходимости адаптации к меняющемуся мировому порядку, поиске альтернативных финансовых каналов и укреплении сотрудничества с восточными партнерами, что может обеспечить большую стабильность в условиях продолжающегося санкционного давления. Для российских майнеров это означает рост спроса на размещение оборудования на промышленной площадке.