Крупнейший управляющий активов BlackRock направил официальное письмо в OCC с требованием отменить 20% лимит на резервирование токенизированных активов. Это может повлиять на развитие фонда BUIDL и рынка токенизации в целом.

Коротко:

BlackRock направила официальное письмо в Управление контролёра денежного обращения США (OCC) с требованием отменить 20% лимит на резервирование токенизированных активов

Объём активов фонда BUIDL составляет $2,6 млрд, что делает его ключевым игроком на рынке токенизации

Ограничение может негативно сказаться на развитии сектора токенизированных активов, который активно растёт в последние годы

В России аналогичные процессы регулируются ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах»

Развёрнуто по фактам

BlackRock, крупнейший управляющий активами с капиталом более $10 трлн, направил официальное письмо в Управление контролёра денежного обращения США (OCC). Документ объёмом 17 страниц содержит требование отменить 20% лимит на резервирование токенизированных активов. Этот лимит был введён в рамках проекта правил для закона GENIUS и, по мнению BlackRock, ограничивает развитие фонда BUIDL.

Фонд BUIDL, запущенный в марте 2024 года, специализируется на токенизированных активах и уже привлёк $2,6 млрд инвестиций. Основная цель фонда — обеспечить ликвидность и доступность токенизированных активов для институциональных инвесторов. Однако текущее ограничение в 20% на резервы может существенно замедлить рост фонда.

Что говорят данные

Согласно данным аналитической платформы RWA.xyz, фонд BUIDL обеспечивает более 90% резервов для стейблкоина USDtb от проекта Ethena. Также фонд поддерживает активы JupUSD от сервиса Jupiter в сети Solana. Эти данные подтверждают значимость BUIDL для рынка токенизированных активов.

В то же время лидером сектора токенизированных активов остаётся продукт USYC от компании Circle с капиталом $2,9 млрд. Однако эксперты отмечают, что отмена лимита может существенно изменить баланс сил на рынке.

Прогноз и риски

Основной риск отмены лимита — потенциальное увеличение кредитных рисков и снижение ликвидности. Однако BlackRock утверждает, что профиль риска определяется кредитным качеством, дюрацией и ликвидностью активов, а не форматом их хранения.

В редакции MinerWorld отмечают, что отмена лимита может привести к увеличению объёма токенизированных активов на рынке до $10 млрд к концу 2024 года.

Чем это обернётся для российских игроков

В России рынок токенизированных активов регулируется ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, российские инвесторы могут получить доступ к токенизированным активам через международные платформы. Однако важно учитывать налоговые обязательства: НДФЛ 13% для резидентов и 15% для нерезидентов.

Российские компании, такие как Сбер и Тинькофф, уже активно изучают возможности токенизации активов. В случае отмены лимита в США это может ускорить развитие аналогичных проектов в России.