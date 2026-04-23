Нацбанк Беларуси утвердил правила работы криптобанков и перечень разрешенных активов

Национальный банк Республики Беларусь установил перечень криптовалют и операций для криптобанков, включив в него 26 активов, включая биткоин и Ethereum.

#BTC #ETH #SOL #TON
Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) опубликовал документ, регламентирующий деятельность криптобанков на территории страны. В частности, определен список цифровых активов, с которыми разрешено проводить операции, а также перечень допустимых финансовых транзакций. Об этом сообщил заместитель председателя правления регулятора Александр Егоров.

Новые положения внедряются в рамках указа «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)». Изначально в список разрешенных криптовалют вошли 26 наименований, среди которых такие крупные активы, как биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Toncoin (TON), а также ряд стейблкоинов. Это решение является важным шагом для формирования прозрачной и регулируемой среды для работы с цифровыми активами в стране.

Помимо перечня активов, Нацбанк Беларуси также детализировал 11 видов операций, которые могут осуществлять криптобанки. К ним относятся прием вкладов, выдача займов, использование криптовалют в качестве залога, стейкинг, трансферы между физическими и юридическими лицами, выпуск собственных токенов, обменные операции и хранение цифровых активов. Четкое определение разрешенных операций имеет критическое значение для финансовых компаний, поскольку оно напрямую влияет на бухгалтерский учет, налогообложение и общие аспекты ведения бизнеса в криптосфере.

Александр Егоров подчеркнул, что текущий перечень активов и операций не является окончательным. По его словам, при разработке документа совместно с Парком высоких технологий (ПВТ) изначально планировалось создать «живую» систему, способную к доработке и расширению по мере развития рынка и взаимодействия с инвесторами. Это указывает на гибкий подход регулятора к адаптации законодательства под динамично меняющуюся криптоиндустрию.

Ранее, в феврале текущего года, в Беларуси уже обсуждались планы по легализации криптовалютных расчетов для самозанятых граждан, что свидетельствует о последовательной стратегии страны по интеграции цифровых активов в экономику. Кроме того, в 2026 году ожидается введение в оборот белорусского цифрового рубля, что дополнительно подчеркивает стремление республики к развитию инновационных финансовых инструментов.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для участников крипторынка и майнеров из России и СНГ, особенно тех, кто рассматривает Беларусь как потенциальную юрисдикцию для ведения бизнеса, эти нововведения означают повышение правовой определенности и снижение рисков. Четкие правила регулирования криптобанков и операций с цифровыми активами могут привлечь дополнительные инвестиции и способствовать развитию инфраструктуры. Возможность легально работать с широким спектром криптовалют и осуществлять различные финансовые операции создает благоприятные условия для масштабирования бизнеса. Для майнеров это может открыть новые возможности для легального оборота добытых активов и использования банковских услуг, адаптированных под специфику криптоиндустрии, в случае, если они решат разместить свои мощности в Беларуси. Это также может стать прецедентом для других стран региона в формировании собственного регулирования.

Частые вопросы

Какие криптовалюты разрешены для криптобанков в Беларуси?
В стартовый список включены 26 цифровых активов, среди которых биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Toncoin (TON) и ряд стейблкоинов. Этот перечень не является окончательным и может быть расширен.
Какие операции могут проводить криптобанки в Беларуси?
Национальный банк определил 11 допустимых операций, включая прием вкладов, выдачу займов, использование криптовалют в качестве залога, стейкинг, трансферы, выпуск собственных токенов, обмен и хранение цифровых активов.
Что это значит для майнеров из РФ/СНГ?
Четкие правила регулирования в Беларуси могут создать более предсказуемую и безопасную среду для легализации операций с добытыми активами, открывая новые возможности для банковского обслуживания и масштабирования бизнеса в случае размещения мощностей в этой юрисдикции.

