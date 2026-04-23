Национальный банк Беларуси утвердил правила работы криптобанков и перечень разрешенных активов

Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) опубликовал документ, регламентирующий деятельность криптобанков на территории страны. В частности, определен список цифровых активов, с которыми разрешено проводить операции, а также перечень допустимых финансовых транзакций. Об этом сообщил заместитель председателя правления регулятора Александр Егоров.

Новые положения внедряются в рамках указа «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)». Изначально в список разрешенных криптовалют вошли 26 наименований, среди которых такие крупные активы, как биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Toncoin (TON), а также ряд стейблкоинов. Это решение является важным шагом для формирования прозрачной и регулируемой среды для работы с цифровыми активами в стране.

Помимо перечня активов, Нацбанк Беларуси также детализировал 11 видов операций, которые могут осуществлять криптобанки. К ним относятся прием вкладов, выдача займов, использование криптовалют в качестве залога, стейкинг, трансферы между физическими и юридическими лицами, выпуск собственных токенов, обменные операции и хранение цифровых активов. Четкое определение разрешенных операций имеет критическое значение для финансовых компаний, поскольку оно напрямую влияет на бухгалтерский учет, налогообложение и общие аспекты ведения бизнеса в криптосфере.

Александр Егоров подчеркнул, что текущий перечень активов и операций не является окончательным. По его словам, при разработке документа совместно с Парком высоких технологий (ПВТ) изначально планировалось создать «живую» систему, способную к доработке и расширению по мере развития рынка и взаимодействия с инвесторами. Это указывает на гибкий подход регулятора к адаптации законодательства под динамично меняющуюся криптоиндустрию.

Ранее, в феврале текущего года, в Беларуси уже обсуждались планы по легализации криптовалютных расчетов для самозанятых граждан, что свидетельствует о последовательной стратегии страны по интеграции цифровых активов в экономику. Кроме того, в 2026 году ожидается введение в оборот белорусского цифрового рубля, что дополнительно подчеркивает стремление республики к развитию инновационных финансовых инструментов.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для участников крипторынка и майнеров из России и СНГ, особенно тех, кто рассматривает Беларусь как потенциальную юрисдикцию для ведения бизнеса, эти нововведения означают повышение правовой определенности и снижение рисков. Четкие правила регулирования криптобанков и операций с цифровыми активами могут привлечь дополнительные инвестиции и способствовать развитию инфраструктуры. Возможность легально работать с широким спектром криптовалют и осуществлять различные финансовые операции создает благоприятные условия для масштабирования бизнеса. Для майнеров это может открыть новые возможности для легального оборота добытых активов и использования банковских услуг, адаптированных под специфику криптоиндустрии, в случае, если они решат разместить свои мощности в Беларуси. Это также может стать прецедентом для других стран региона в формировании собственного регулирования.