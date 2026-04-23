JPMorgan: Уязвимости безопасности сдерживают институциональное принятие DeFi

Аналитики крупнейшего американского банка JPMorgan выразили обеспокоенность по поводу системных рисков и сохраняющихся проблем безопасности в секторе децентрализованных финансов (DeFi). По их мнению, эти факторы существенно ограничивают привлекательность DeFi для крупных институциональных инвесторов. Отчет банка подчеркивает, что несмотря на потенциал децентрализованных протоколов, их уязвимость к эксплойтам и взломам остается серьезным препятствием на пути к массовому внедрению.

В качестве одного из ярких примеров, иллюстрирующих хрупкость экосистемы, приводится инцидент с протоколом KelpDAO, который привел к убыткам в размере около 20 миллиардов долларов. Подобные события не только наносят прямой финансовый ущерб, но и подрывают доверие к DeFi в целом, особенно со стороны традиционных финансовых учреждений, для которых безопасность и надежность являются первостепенными критериями. В отчете JPMorgan отмечается, что общая стоимость заблокированных средств (TVL) в DeFi, выраженная в ETH, демонстрирует стагнацию, что указывает на отсутствие органического роста и зависимость от внешних факторов, а не от фундаментального развития сектора.

Кроме того, аналитики банка обращают внимание на тенденцию перетока капитала в стейблкоины внутри экосистемы DeFi. Этот сдвиг может свидетельствовать о стремлении участников рынка минимизировать волатильность и риски, связанные с нативными токенами протоколов, что, в свою очередь, подчеркивает сохраняющуюся неустойчивость и неопределенность в секторе. Институциональные инвесторы, как правило, ищут стабильные и предсказуемые активы, а частые инциденты безопасности и высокая волатильность делают DeFi менее привлекательным для долгосрочных вложений.

JPMorgan также подчеркивает, что отсутствие четкой регуляторной базы и стандартов аудита безопасности усугубляет ситуацию. В традиционных финансах существуют строгие правила и процедуры, направленные на защиту активов клиентов и предотвращение мошенничества. В DeFi же, несмотря на усилия сообщества по саморегулированию и внедрению аудитов смарт-контрактов, единые стандарты пока отсутствуют, что создает дополнительные риски для институциональных игроков, обязанных соблюдать строгие комплаенс-требования.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, рассматривающих возможности в DeFi, выводы JPMorgan служат важным напоминанием о высоких рисках, присущих этому сектору. Несмотря на потенциально высокую доходность, необходимо тщательно оценивать безопасность протоколов, их историю аудитов и репутацию команды разработчиков. Диверсификация портфеля и осторожный подход к инвестированию в новые или малоизвестные проекты становятся еще более актуальными. Майнерам, особенно тем, кто рассматривает стейкинг или предоставление ликвидности в DeFi как способ получения дополнительного дохода от добытых активов, следует учитывать эти риски и отдавать предпочтение проверенным и наиболее ликвидным протоколам. Важно помнить, что в условиях отсутствия централизованного регулирования, ответственность за сохранность средств полностью лежит на самом пользователе.