Банк международных расчетов (БМР) опубликовал отчет, в котором предупреждает о рисках, связанных с тем, что криптовалютные биржи и DeFi-платформы предлагают услуги, аналогичные банковским, но без соответствующего регулирования и гарантий. Это создает угрозу для финансовой стабильности и защиты потребителей.

БМР: Криптобиржи и DeFi-продукты как «теневые банки»

Банк международных расчетов (БМР), часто называемый «центральным банком для центральных банков», выпустил аналитический отчет, в котором выразил серьезную обеспокоенность по поводу растущей тенденции. Согласно документу, криптовалютные биржи и децентрализованные финансовые (DeFi) платформы, предлагающие доходность по стейблкоинам и другие «зарабатывающие» продукты, фактически функционируют как «теневые банки». Основная проблема заключается в том, что эти сервисы предоставляются без традиционных банковских гарантий, страхования вкладов и строгого регуляторного надзора, что создает значительные риски для пользователей и финансовой системы в целом.

В отчете БМР подчеркивается, что подобные предложения, включая кредитование и заимствование криптоактивов, по своей сути имитируют традиционные банковские операции. Однако, в отличие от регулируемых финансовых учреждений, криптоплатформы не подпадают под те же требования к капиталу, ликвидности и защите потребителей. Это означает, что в случае финансового кризиса, технического сбоя или мошенничества, средства пользователей могут быть потеряны без возможности компенсации, что является прямым следствием отсутствия адекватного правового поля и механизмов защиты.

Аналитики БМР также обратили внимание на взаимосвязь между стейблкоинами и DeFi-протоколами. Многие «зарабатывающие» продукты в DeFi основаны на использовании стейблкоинов, которые, в свою очередь, должны быть обеспечены реальными активами. Однако прозрачность и надежность обеспечения некоторых стейблкоинов остаются под вопросом, что добавляет еще один уровень риска. Если стейблкоин теряет привязку к базовому активу или его эмитент сталкивается с проблемами, это может вызвать цепную реакцию по всей DeFi-экосистеме, затрагивая пользователей, которые разместили свои активы в таких продуктах.

БМР призывает регуляторов по всему миру внимательно изучить эти развивающиеся тенденции и разработать соответствующие нормативные рамки. Цель состоит в том, чтобы обеспечить равные условия для всех участников финансового рынка и защитить потребителей от потенциальных потерь, не препятствуя при этом инновациям. Это включает в себя разработку правил для стейблкоинов, платформ кредитования и других DeFi-сервисов, которые учитывали бы их уникальные характеристики, но при этом обеспечивали бы базовый уровень безопасности и стабильности, сопоставимый с традиционным финансовым сектором.

Что это значит для российских и СНГ пользователей?

Для инвесторов и пользователей из России и стран СНГ, активно участвующих в крипторынке, предупреждение БМР имеет особое значение. В условиях, когда регулирование криптовалют в этих регионах находится на стадии формирования или является фрагментарным, риски, связанные с «теневым банкингом» криптобирж и DeFi-платформ, многократно возрастают. Отсутствие четких правовых механизмов для защиты инвесторов означает, что в случае краха платформы или потери средств, пользователи могут оказаться без каких-либо юридических инструментов для возврата своих активов. Важно проявлять максимальную осторожность при выборе платформ для инвестирования и использования DeFi-продуктов, тщательно изучать их репутацию, механизмы обеспечения и условия использования. Рекомендуется диверсифицировать риски и не вкладывать значительные средства в высокодоходные, но непрозрачные предложения.