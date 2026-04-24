Майкл Сэйлор, исполнительный председатель совета директоров MicroStrategy, известной своими значительными инвестициями в биткоин, публично заявил о завершении так называемой «криптозимы» для ведущей криптовалюты. Это заявление прозвучало на фоне восстановления рынка и возрождения интереса к цифровым активам.

Сэйлор, чья компания является крупнейшим корпоративным держателем биткоина, всегда был одним из самых оптимистичных сторонников BTC. Его недавнее высказывание сигнализирует о его уверенности в том, что период стагнации и падения цен, который часто называют «криптозимой», подошел к концу. По его мнению, рынок вступает в новую фазу роста, поддерживаемую институциональным принятием и технологическим развитием.

Мнения аналитиков: не «зима», а коррекция

Однако не все эксперты полностью разделяют терминологию Сэйлора. Например, рыночный аналитик Мати Гринспен из Quantum Economics выразил мнение, что биткоин не переживал полноценную «зиму», а скорее столкнулся с коррекцией в рамках более широкого бычьего рынка. Гринспен считает, что следующий значительный импульс для роста биткоина будет обусловлен принятием криптовалюты на уровне национальных государств.

«Биткоин не проходил через „зиму“, скорее это был откат в рамках более широкого бычьего рынка», — отметил Мати Гринспен.

Эта точка зрения подчеркивает различие в интерпретации рыночных циклов. В то время как «криптозима» подразумевает длительный период медвежьего рынка с глубокими падениями и низкой активностью, коррекция является естественной частью любого бычьего тренда, позволяющей рынку «охладиться» перед следующим подъемом. Дискуссия о том, что именно пережил биткоин — зиму или коррекцию — важна для понимания текущего положения рынка и прогнозирования его дальнейшего движения.

Исторически биткоин переживал несколько циклов значительного роста и последующих коррекций. После каждого халвинга, который сокращает вознаграждение майнерам вдвое, обычно следовал бычий рынок. Однако периоды между этими пиками часто сопровождались длительными спадами, которые и получили название «криптозимы». Заявление Сэйлора может быть интерпретировано как сигнал о том, что текущий цикл соответствует фазе восстановления и подготовки к новому росту.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров и инвесторов из России и стран СНГ заявление Майкла Сэйлора и мнения аналитиков имеют важное значение. Если «криптозима» действительно закончилась, это может указывать на потенциальное увеличение прибыльности майнинга и рост стоимости активов. Майнерам следует внимательно следить за динамикой хэшрейта и ценами на электроэнергию, поскольку восстановление рынка часто сопровождается ростом конкуренции и, как следствие, увеличением сложности добычи. Инвесторам же стоит рассмотреть возможность диверсификации портфеля и внимательно изучить фундаментальные показатели активов, учитывая, что национальное регулирование и геополитическая ситуация могут оказывать существенное влияние на локальный рынок криптовалют.