Регулирование

Мошенники предлагают «безопасный проход» через Ормузский пролив за криптовалюту

Морская компания Marisks предупредила суда о мошенниках, выдающих себя за иранские власти и требующих биткоин или USDT за проход через Ормузский пролив.

Мошенники предлагают «безопасный проход» через Ормузский пролив за криптовалюту

Морская компания Marisks, специализирующаяся на оценке рисков, предупредила суда, застрявшие из-за блокады Ормузского пролива, о мошенниках, которые выдают себя за представителей иранских властей. Злоумышленники требуют оплаты в биткоинах или стейблкоинах USDT за якобы гарантированный безопасный проход через пролив.

Согласно данным Marisks, по меньшей мере одно судно могло стать жертвой подобной аферы. Мошенники используют сложную ситуацию в регионе, где напряжённость между Ираном и западными странами продолжает расти. Блокада пролива, через который проходит около 20% мирового нефтяного экспорта, уже привела к значительным задержкам в судоходстве.

Marisks отметила, что мошенники действуют через поддельные электронные письма и сообщения, имитирующие официальные запросы от иранских властей. Они требуют перевода криптовалюты на указанные кошельки, обещая в ответ безопасный проход через контролируемые Ираном воды.

«Это новый уровень киберпреступности в морской отрасли, — заявил представитель Marisks. — Мошенники используют криптовалюты из-за их анонимности и сложности отслеживания транзакций».

Что это значит

Для судовладельцев и операторов морских перевозок из России и СНГ эта ситуация служит важным напоминанием о необходимости проверять все запросы на оплату, особенно в условиях повышенной напряжённости в регионе. Использование криптовалюты мошенниками подчёркивает важность цифровой грамотности и осторожности при работе с электронными платежами.

Частые вопросы

Что произошло в Ормузском проливе?
Мошенники, выдающие себя за иранские власти, требуют оплаты в биткоинах или USDT за якобы безопасный проход через пролив.
Почему это важно для судовладельцев?
Это подчёркивает необходимость проверять все запросы на оплату и повышать цифровую грамотность, чтобы избежать финансовых потерь.
Как защититься от подобных афер?
Всегда проверяйте подлинность запросов на оплату и избегайте перевода криптовалюты без подтверждения от официальных источников.

    Похожие новости