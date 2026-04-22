Корпорация Meta Platforms приступила к масштабному сбору данных о действиях своих сотрудников на территории США. Целью этой инициативы является обучение новых моделей искусственного интеллекта, способных автоматизировать выполнение различных рабочих задач. Для этого на компьютеры персонала устанавливается специализированное программное обеспечение, которое отслеживает движения мыши, клики и нажатия клавиш, а также периодически делает снимки экрана. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на внутренние документы компании.

Проект, получивший название Model Capability Initiative (MCI), является частью более широкой программы Meta по разработке так называемых ИИ-агентов. Эти агенты призваны самостоятельно выполнять рутинные операции, тем самым повышая эффективность работы. Отслеживание активности происходит в рабочих приложениях и на веб-сайтах. Основная задача MCI — выявить и улучшить те аспекты работы ИИ-моделей, где они демонстрируют наименьшую производительность, например, при взаимодействии с выпадающими меню или использовании комбинаций клавиш.

Инициатива AI for Work и ее цели

Технический директор Meta Эндрю Босворт в служебной записке подтвердил, что компания намерена усилить сбор внутренних данных в рамках программы «AI for Work». Он подчеркнул, что конечная цель — это создание агентов, которые будут выполнять работу, а сотрудники будут их направлять, проверять и помогать совершенствоваться. Представитель Meta Энди Стоун заверил, что собранные данные не будут использоваться для оценки производительности сотрудников или каких-либо других целей, кроме обучения ИИ-моделей. Также предусмотрены меры для защиты конфиденциальной информации.

Эта инициатива совпадает с общим трендом в технологической отрасли на автоматизацию и оптимизацию рабочих процессов. ИИ-инструменты позволяют компаниям автоматизировать часть задач и, как следствие, сокращать операционные расходы и численность персонала. Meta уже объявила о планах по сокращению 10% сотрудников с 20 мая и рассматривает возможность дальнейших увольнений к концу года. Подобные шаги предпринимают и другие гиганты: Amazon за последние месяцы расторгла контракты с 30 000 работниками, а Block в феврале сократила почти половину штата.

Meta активно продвигает использование ИИ-агентов для программирования и других задач, даже если это может временно замедлить работу. В прошлом месяце была сформирована команда инженеров Applied AI, чья задача — улучшить возможности нейросетей в программировании и использовать их для создания агентов. Эти агенты в будущем будут задействованы в разработке, тестировании и выпуске новых продуктов и инфраструктуры корпорации. В начале апреля Meta начала переводить наиболее квалифицированных программистов в подразделение Applied AI.

Правовые аспекты и контекст

С точки зрения законодательства, инициатива Meta вызывает вопросы. Профессор права Йельского университета Ифеома Аджунва отметила, что исторически компании использовали регистрацию действий на компьютере и снимки экрана для выявления нарушений со стороны сотрудников. Однако переход к регистрации нажатий клавиш выводит сбор данных на принципиально новый уровень. По ее словам, работники подвергаются такой степени наблюдения в реальном времени, с которой ранее сталкивались лишь курьеры и занятые в гиг-экономике. В США на федеральном уровне отсутствуют ограничения на подобный мониторинг сотрудников. В то же время, профессор права Йоркского университета в Торонто Валерио Де Стефано считает, что европейское законодательство, вероятно, запретило бы такой уровень наблюдения.

Напомним, что в апреле Meta также представила ИИ-модель Muse Spark, разработанную новой исследовательской командой Meta Superintelligence Labs, что подчеркивает общую стратегию компании по активному развитию в области искусственного интеллекта.

Что это значит для российского и СНГ-рынка

Хотя описанные события происходят в США, они отражают глобальные тенденции в развитии ИИ и его интеграции в корпоративные процессы. Российские и СНГ-компании, особенно крупные технологические игроки, внимательно следят за такими инициативами. Внедрение ИИ-агентов для автоматизации задач и потенциальное сокращение персонала может стать моделью для подражания. Однако в России и странах СНГ действуют более строгие законы о защите персональных данных и трудовом законодательстве, которые могут ограничивать столь глубокий мониторинг сотрудников без их явного согласия и четкого обоснования.

