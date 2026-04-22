Магазин
LIVE
BTC $79,073 ▲ 3.85% ETH $2,414 ▲ 4.30% BNB $650.82 ▲ 2.76% SOL $89.10 ▲ 3.53% XRP $1.4600 ▲ 1.55% TON $1.3800 ▲ 0.75%
Технологии 1 мин

Группировка Lazarus использует новую атаку Mach-O Man для взлома криптокомпаний

Северокорейская хакерская группировка Lazarus Group разработала новый метод кибератаки под названием Mach-O Man, позволяющий им проникать в системы жертв через обычные деловые звонки. Аналитики CertiK предупреждают о возросшей опасности.

Lazarus Group применяет новую тактику атак Mach-O Man

Северокорейская хакерская группировка Lazarus Group, известная своими кибератаками на криптовалютные проекты, внедрила новый и особенно опасный вектор атаки, получивший название Mach-O Man. По данным аналитической компании CertiK, эта тактика позволяет злоумышленникам использовать, казалось бы, рутинные деловые коммуникации как точку входа в целевые системы. Это значительно повышает риски для компаний, работающих в сфере цифровых активов, поскольку традиционные методы защиты могут оказаться неэффективными против столь изощренных социальных инженерий.

Новый подход Lazarus Group заключается в маскировке вредоносного ПО под легитимные приложения или документы, которые могут быть переданы в ходе обычного делового общения. После активации, это ПО предоставляет хакерам полный контроль над скомпрометированной системой, позволяя им похищать конфиденциальные данные, включая приватные ключи и другую критически важную информацию, необходимую для доступа к криптовалютным кошелькам. CertiK подчеркивает, что группировка постоянно совершенствует свои методы, делая их всё более сложными для обнаружения и предотвращения.

Аналитики CertiK отмечают, что Lazarus Group исторически нацелена на криптоиндустрию, используя различные методы, от фишинга до сложных атак на цепочки поставок. Их способность адаптироваться и разрабатывать новые инструменты, такие как Mach-O Man, свидетельствует о высоком уровне профессионализма и значительных ресурсах, доступных этой группировке. Целью атак часто становятся разработчики, инженеры и топ-менеджеры криптовалютных компаний, обладающие доступом к критически важным системам и активам.

В свете этих событий, CertiK призывает криптокомпании усилить меры кибербезопасности, включая обучение сотрудников распознаванию фишинговых атак и подозрительных запросов, а также внедрение многофакторной аутентификации и регулярное обновление программного обеспечения. Особое внимание следует уделить проверке любых файлов и ссылок, полученных от внешних контактов, даже если они кажутся частью обычного делового процесса. Использование изолированных сред для работы с потенциально опасными файлами также может значительно снизить риски.

Что это значит для криптосообщества в России и СНГ

Для участников крипторынка в России и СНГ, включая майнеров и инвесторов, информация о новых методах атак Lazarus Group является крайне актуальной. Хотя группировка может не иметь прямых географических предпочтений, любая уязвимость в глобальной криптоинфраструктуре затрагивает всех. Майнерам, особенно тем, кто управляет крупными фермами или пулами, следует быть предельно осторожными при взаимодействии с внешними контрагентами, загрузке программного обеспечения или открытии вложений. Компрометация одного звена в цепочке может привести к потере значительных активов. Инвесторам также необходимо помнить о базовых правилах безопасности: хранить средства на аппаратных кошельках, использовать надежные биржи и избегать подозрительных ссылок или предложений, обещающих легкую прибыль. Повышение осведомленности о тактиках киберпреступников — ключевой элемент защиты в условиях постоянно развивающихся угроз.

Частые вопросы

Что такое атака Mach-O Man, разработанная Lazarus Group?
Это новый вектор кибератаки, который позволяет Lazarus Group проникать в системы жертв, маскируя вредоносное ПО под обычные деловые файлы или приложения, передаваемые в ходе рутинных коммуникаций. После активации, ПО предоставляет хакерам полный контроль над скомпрометированной системой.
Почему эта новая тактика особенно опасна для криптоиндустрии?
Она опасна, потому что использует обычные деловые взаимодействия как точку входа, что затрудняет обнаружение. Целью являются конфиденциальные данные, включая приватные ключи, что может привести к потере криптовалютных активов. Группировка постоянно совершенствует свои методы, делая их более изощренными.
Что следует предпринять майнерам и инвесторам из РФ/СНГ для защиты?
Майнерам и инвесторам следует быть крайне осторожными при работе с внешними контактами, проверять все файлы и ссылки, использовать многофакторную аутентификацию и аппаратные кошельки. Регулярное обучение сотрудников и обновление ПО также критически важны для повышения уровня кибербезопасности.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости