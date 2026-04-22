Lazarus Group применяет новую тактику атак Mach-O Man

Северокорейская хакерская группировка Lazarus Group, известная своими кибератаками на криптовалютные проекты, внедрила новый и особенно опасный вектор атаки, получивший название Mach-O Man. По данным аналитической компании CertiK, эта тактика позволяет злоумышленникам использовать, казалось бы, рутинные деловые коммуникации как точку входа в целевые системы. Это значительно повышает риски для компаний, работающих в сфере цифровых активов, поскольку традиционные методы защиты могут оказаться неэффективными против столь изощренных социальных инженерий.

Новый подход Lazarus Group заключается в маскировке вредоносного ПО под легитимные приложения или документы, которые могут быть переданы в ходе обычного делового общения. После активации, это ПО предоставляет хакерам полный контроль над скомпрометированной системой, позволяя им похищать конфиденциальные данные, включая приватные ключи и другую критически важную информацию, необходимую для доступа к криптовалютным кошелькам. CertiK подчеркивает, что группировка постоянно совершенствует свои методы, делая их всё более сложными для обнаружения и предотвращения.

Аналитики CertiK отмечают, что Lazarus Group исторически нацелена на криптоиндустрию, используя различные методы, от фишинга до сложных атак на цепочки поставок. Их способность адаптироваться и разрабатывать новые инструменты, такие как Mach-O Man, свидетельствует о высоком уровне профессионализма и значительных ресурсах, доступных этой группировке. Целью атак часто становятся разработчики, инженеры и топ-менеджеры криптовалютных компаний, обладающие доступом к критически важным системам и активам.

В свете этих событий, CertiK призывает криптокомпании усилить меры кибербезопасности, включая обучение сотрудников распознаванию фишинговых атак и подозрительных запросов, а также внедрение многофакторной аутентификации и регулярное обновление программного обеспечения. Особое внимание следует уделить проверке любых файлов и ссылок, полученных от внешних контактов, даже если они кажутся частью обычного делового процесса. Использование изолированных сред для работы с потенциально опасными файлами также может значительно снизить риски.

Что это значит для криптосообщества в России и СНГ

Для участников крипторынка в России и СНГ, включая майнеров и инвесторов, информация о новых методах атак Lazarus Group является крайне актуальной. Хотя группировка может не иметь прямых географических предпочтений, любая уязвимость в глобальной криптоинфраструктуре затрагивает всех. Майнерам, особенно тем, кто управляет крупными фермами или пулами, следует быть предельно осторожными при взаимодействии с внешними контрагентами, загрузке программного обеспечения или открытии вложений. Компрометация одного звена в цепочке может привести к потере значительных активов. Инвесторам также необходимо помнить о базовых правилах безопасности: хранить средства на аппаратных кошельках, использовать надежные биржи и избегать подозрительных ссылок или предложений, обещающих легкую прибыль. Повышение осведомленности о тактиках киберпреступников — ключевой элемент защиты в условиях постоянно развивающихся угроз.