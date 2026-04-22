Платформа Upshift, специализирующаяся на предоставлении услуг ончейн-хранилищ, объявила о партнёрстве с компанией Securitize Fund Services. Основная цель сотрудничества — обеспечение независимой отчётности, аудита и повышение прозрачности работы хранилищ.

Securitize Fund Services, известная своими решениями в области управления цифровыми активами, будет предоставлять Upshift услуги по независимой проверке и отчётности. Это позволит пользователям платформы получать более точную и достоверную информацию о состоянии своих активов.

Ончейн-хранилища Upshift представляют собой цифровые сейфы, где пользователи могут хранить свои криптовалюты и другие цифровые активы. Внедрение независимой отчётности и аудита является важным шагом для повышения доверия к платформе и её услугам.

Сотрудничество с Securitize Fund Services также подчеркивает растущую тенденцию в криптоиндустрии к повышению прозрачности и подотчётности. Это особенно важно в условиях ужесточения регуляторных требований и увеличения внимания со стороны инвесторов.

Что это значит

Для пользователей Upshift из России и СНГ это сотрудничество означает повышение уровня доверия к платформе. Независимая отчётность и аудит позволяют быть уверенными в безопасности и прозрачности хранения цифровых активов. Это также может стать дополнительным аргументом для тех, кто рассматривает возможность использования ончейн-хранилищ для своих криптовалютных активов.