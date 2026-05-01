Крупные кошельки Dogecoin достигли рекордных запасов DOGE на фоне роста цены на 23,5%, что усиливает шансы на продолжение ралли в мае.

За последние сутки крупные держатели Dogecoin увеличили свои запасы до рекордных значений, пока цена криптовалюты выросла на 23,5%. Это создаёт предпосылки для дальнейшего роста на 20% в ближайшие недели.

Что зафиксировано

Согласно данным аналитической платформы Santiment, крупные кошельки (так называемые «киты») увеличили свои запасы DOGE до максимума за последние два года. Одновременно с этим цена Dogecoin поднялась с $0,14 до $0,17 за токен.

Причины

Основной драйвер роста — возвращение интереса к мемкоинам на фоне общего восстановления крипторынка. Dogecoin, как один из самых известных проектов в этой категории, традиционно привлекает внимание как крупных игроков, так и розничных инвесторов.

Цифры и метрики

Общее количество DOGE на крупных кошельках: 46,5 млрд токенов (≈$7,9 млрд по курсу ЦБ РФ около 90 ₽ за $1).

Рост цены за последние 7 дней: +23,5%.

Целевой уровень для роста: $0,20 (+20% от текущей цены).

Что будет дальше

Аналитики ожидают продолжения роста Dogecoin в мае, если текущий тренд сохранится. Ключевым фактором станет поведение крупных держателей: если они продолжат накапливать токены, это может поддержать цену на высоком уровне.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией (Иркутская область, Красноярский край), Dogecoin остаётся одним из наиболее прибыльных активов для добычи. По нашей оценке, рентабельность майнинга DOGE на промышленных площадках с тарифом 3-5 ₽/кВт·ч составляет около 25-30% в рублёвом выражении.

Однако стоит учитывать, что Dogecoin не признан цифровым финансовым активом в рамках российского законодательства (ФЗ-259), что может ограничивать его использование для официальных расчётов.