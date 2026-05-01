Магазин
LIVE
BTC $78,458 ▲ 2.73% ETH $2,308 ▲ 1.98% BNB $620.69 ▲ 0.67% SOL $84.35 ▲ 1.37% XRP $1.4000 ▲ 2.04% TON $1.3300 ▲ 1.06%
Майнинг 1 мин

Крупные держатели Dogecoin наращивают позиции перед возможным ростом на 20%

Крупные кошельки Dogecoin достигли рекордных запасов DOGE на фоне роста цены на 23,5%, что усиливает шансы на продолжение ралли в мае.

За последние сутки крупные держатели Dogecoin увеличили свои запасы до рекордных значений, пока цена криптовалюты выросла на 23,5%. Это создаёт предпосылки для дальнейшего роста на 20% в ближайшие недели.

Что зафиксировано

Согласно данным аналитической платформы Santiment, крупные кошельки (так называемые «киты») увеличили свои запасы DOGE до максимума за последние два года. Одновременно с этим цена Dogecoin поднялась с $0,14 до $0,17 за токен.

Причины

Основной драйвер роста — возвращение интереса к мемкоинам на фоне общего восстановления крипторынка. Dogecoin, как один из самых известных проектов в этой категории, традиционно привлекает внимание как крупных игроков, так и розничных инвесторов.

Цифры и метрики

  • Общее количество DOGE на крупных кошельках: 46,5 млрд токенов (≈$7,9 млрд по курсу ЦБ РФ около 90 ₽ за $1).
  • Рост цены за последние 7 дней: +23,5%.
  • Целевой уровень для роста: $0,20 (+20% от текущей цены).

Что будет дальше

Аналитики ожидают продолжения роста Dogecoin в мае, если текущий тренд сохранится. Ключевым фактором станет поведение крупных держателей: если они продолжат накапливать токены, это может поддержать цену на высоком уровне.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией (Иркутская область, Красноярский край), Dogecoin остаётся одним из наиболее прибыльных активов для добычи. По нашей оценке, рентабельность майнинга DOGE на промышленных площадках с тарифом 3-5 ₽/кВт·ч составляет около 25-30% в рублёвом выражении.

Однако стоит учитывать, что Dogecoin не признан цифровым финансовым активом в рамках российского законодательства (ФЗ-259), что может ограничивать его использование для официальных расчётов.

Частые вопросы

Насколько выгоден майнинг Dogecoin в России?
При тарифах на электроэнергию 3-5 ₽/кВт·ч рентабельность майнинга Dogecoin составляет около 25-30% в рублёвом выражении, что делает его одним из наиболее прибыльных активов для добычи.
Какие регионы России наиболее выгодны для майнинга Dogecoin?
Наиболее выгодны регионы с дешёвой электроэнергией, такие как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч.
Как российское законодательство регулирует Dogecoin?
Dogecoin не признан цифровым финансовым активом в рамках российского законодательства (ФЗ-259), что ограничивает его использование для официальных расчётов.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости