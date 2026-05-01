Riot Platforms сообщила о $33 млн выручки от дата-центров, при этом AMD удвоила контрактные мощности. Как это повлияет на рынок майнинга?

Riot Platforms, одна из крупнейших публичных майнинговых компаний, впервые отчиталась о выручке от дата-центров в размере $33 млн. Однако большую часть этих доходов составили низкомаржинальные работы по обустройству помещений, а не аренда мощностей.

Что не так с привычным взглядом

Многие ожидали, что основной доход Riot будет поступать от аренды вычислительных мощностей для майнинга. Однако реальность оказалась иной: 70% выручки компании пришлось на услуги по подготовке помещений для дата-центров, которые имеют значительно меньшую маржинальность.

Реальные данные

В первом квартале 2024 года Riot Platforms сообщила о следующих ключевых показателях:

Выручка от дата-центров: $33 млн

Доля доходов от обустройства помещений: 70%

Доля доходов от аренды мощностей: 30%

Удвоение контрактных мощностей AMD

Кому это выгодно, кому — наоборот

Основными бенефициарами стали поставщики оборудования, такие как AMD, которые увеличили объёмы продаж. В то же время инвесторы Riot могут быть разочарованы низкой маржинальностью основной части выручки.

Российский контекст

В России, где промышленный тариф на электроэнергию в среднем составляет 3-5 ₽ за кВт·ч, подобная модель может быть менее привлекательной. Российские майнеры чаще ориентируются на высокомаржинальные операции, учитывая относительно низкую стоимость энергии.

По нашим наблюдениям, в ближайшие месяцы рынок может увидеть рост интереса к аренде мощностей, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край.