Криптовалютные фонды зафиксировали приток $1,4 млрд за неделю благодаря росту биткоина выше $76 000, что повысило аппетит инвесторов к риску.

Криптовалютные фонды и биржевые продукты (ETP) привлекли $1,4 млрд за неделю, сообщает аналитическая компания CoinShares. Основным драйвером стал рост биткоина, который преодолел отметку $76 000, что значительно улучшило настроения на рынке.

Согласно данным CoinShares, большая часть притока средств пришлась на биткоин-фонды, которые собрали $1,2 млрд. Это стало самым крупным недельным притоком с момента запуска биткоин-ETF в США в январе 2024 года. Инвесторы активно возвращаются на криптовалютный рынок, видя в биткоине защитный актив на фоне глобальной экономической нестабильности.

Эфириум также показал положительную динамику, привлекая $160 млн за неделю. Это свидетельствует о растущем интересе к альткоинам, особенно после успешного обновления сети Ethereum, которое повысило её эффективность и снизило комиссии.

Рост притока средств в криптофонды совпал с увеличением активности на рынке деривативов. Объём открытых позиций на фьючерсах биткоина достиг рекордных значений, что указывает на усиление интереса институциональных инвесторов.

Что это значит

Для инвесторов из России и СНГ это сигнал о том, что криптовалютный рынок продолжает восстанавливаться после длительной коррекции. Рост биткоина и увеличение притока средств в фонды могут стать предвестниками нового этапа роста. Однако важно учитывать, что рынок остаётся волатильным, и инвестиции в криптовалюты требуют тщательного анализа и управления рисками.