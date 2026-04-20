Инвестиционные продукты на базе криптовалют зафиксировали приток капитала в размере $1,4 млрд за прошлую неделю, что стало вторым по величине показателем с начала года. Общие активы под управлением достигли $154,8 млрд на фоне приближения биткоина к отметке $78 000.

Значительный приток капитала в криптофонды

Инвестиционные продукты, ориентированные на криптовалюты, продемонстрировали впечатляющий приток средств на сумму $1,4 миллиарда за прошедшую неделю. Этот показатель стал вторым по величине с января текущего года, подчеркивая растущий интерес инвесторов к цифровым активам. Общий объем активов под управлением (AUM) достиг отметки в $154,8 миллиарда, что свидетельствует о восстановлении и укреплении позиций крипторынка.

Основным драйвером роста стал биткоин, который вплотную приблизился к уровню $78 000. Вложения в продукты, связанные с BTC, составили $1,36 миллиарда, что является подавляющей долей от общего притока. Это подтверждает статус биткоина как ключевого актива для институциональных инвесторов и основной точки входа в криптовалютный рынок. Примечательно, что данный приток стал третьей подряд неделей положительной динамики, что указывает на устойчивый тренд.

Среди других криптовалют, привлекших внимание инвесторов, можно выделить Ethereum (ETH), который получил $30 миллионов. Solana (SOL) также показала положительную динамику с притоком в $3 миллиона. В то же время, некоторые альткоины, такие как XRP, зафиксировали незначительный отток капитала в размере $0,7 миллиона. Это демонстрирует избирательный подход инвесторов, которые предпочитают вкладываться в наиболее ликвидные и крупные активы.

Географически, наибольший приток средств наблюдался в США, где были зафиксированы инвестиции на сумму $1,36 миллиарда. Это связано с активным развитием рынка спотовых биткоин-ETF, которые стали мощным инструментом для привлечения институционального капитала. Германия и Швейцария также показали положительную динамику, привлекая $12,6 миллиона и $4,5 миллиона соответственно. Однако Канада и Швеция столкнулись с оттоком средств в размере $5,7 миллиона и $3,5 миллиона, что может быть связано с перераспределением капитала или локальными рыночными условиями.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, наблюдающих за мировым крипторынком, эти данные свидетельствуют о сохраняющемся институциональном интересе к биткоину и криптовалютам в целом. Устойчивые притоки в инвестиционные продукты могут поддерживать ценовой рост, что потенциально выгодно для держателей активов. Однако важно помнить о высокой волатильности рынка и регуляторных рисках, особенно в условиях текущей геополитической ситуации. Майнерам стоит учитывать, что рост цен на биткоин повышает рентабельность добычи, но также может стимулировать увеличение сложности сети и конкуренции. Диверсификация рисков и постоянный мониторинг рынка остаются ключевыми стратегиями.