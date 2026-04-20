Роль биткоина меняется из-за дефицита ресурсов, считает Джорди Виссер

Президент хедж-фонда Weiss Multi-Strategy Advisers Джорди Виссер заявил, что дефицит ресурсов меняет восприятие биткоина как актива в глобальной экономике.

Роль биткоина меняется из-за дефицита ресурсов, считает Джорди Виссер

Президент хедж-фонда Weiss Multi-Strategy Advisers Джорди Виссер высказал мнение, что на фоне роста искусственного интеллекта и дефицита ключевых ресурсов, включая вычислительные мощности и энергию, происходит изменение роли биткоина в глобальной экономике.

Виссер отметил, что биткоин, который ранее рассматривался преимущественно как спекулятивный актив или средство сбережения, начинает приобретать новые функции. Дефицит ресурсов, особенно энергии и вычислительных мощностей, делает биткоин более ценным активом, так как его производство требует значительных затрат энергии и ресурсов.

«Дефицит ресурсов меняет восприятие биткоина. Он становится не только цифровым золотом, но и активом, который может быть использован для хеджирования против инфляции и дефицита ресурсов», — заявил Виссер.

Эксперт также подчеркнул, что рост искусственного интеллекта и связанное с ним увеличение потребления энергии могут усилить роль биткоина как актива, который может быть использован для защиты от инфляции и дефицита ресурсов. Это особенно актуально в условиях, когда традиционные активы, такие как золото, могут не справляться с этими задачами.

Что это значит

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ это означает, что биткоин может стать ещё более важным активом в портфеле. Дефицит ресурсов и рост потребления энергии могут привести к увеличению стоимости биткоина, что делает его привлекательным для инвестиций. Майнерам стоит учитывать, что повышение стоимости энергии может повлиять на рентабельность майнинга, но также может увеличить ценность биткоина как актива.

Частые вопросы

Что сказал Джорди Виссер о биткоине?
Джорди Виссер заявил, что дефицит ресурсов меняет восприятие биткоина, делая его более ценным активом в глобальной экономике.
Почему дефицит ресурсов влияет на биткоин?
Дефицит ресурсов, таких как энергия и вычислительные мощности, делает биткоин более ценным, так как его производство требует значительных затрат энергии.
Что делать майнерам в условиях дефицита ресурсов?
Майнерам стоит учитывать повышение стоимости энергии, которое может повлиять на рентабельность майнинга, но также может увеличить ценность биткоина как актива.

