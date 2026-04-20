Президент хедж-фонда Weiss Multi-Strategy Advisers Джорди Виссер высказал мнение, что на фоне роста искусственного интеллекта и дефицита ключевых ресурсов, включая вычислительные мощности и энергию, происходит изменение роли биткоина в глобальной экономике.

Виссер отметил, что биткоин, который ранее рассматривался преимущественно как спекулятивный актив или средство сбережения, начинает приобретать новые функции. Дефицит ресурсов, особенно энергии и вычислительных мощностей, делает биткоин более ценным активом, так как его производство требует значительных затрат энергии и ресурсов.

«Дефицит ресурсов меняет восприятие биткоина. Он становится не только цифровым золотом, но и активом, который может быть использован для хеджирования против инфляции и дефицита ресурсов», — заявил Виссер.

Эксперт также подчеркнул, что рост искусственного интеллекта и связанное с ним увеличение потребления энергии могут усилить роль биткоина как актива, который может быть использован для защиты от инфляции и дефицита ресурсов. Это особенно актуально в условиях, когда традиционные активы, такие как золото, могут не справляться с этими задачами.

Что это значит

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ это означает, что биткоин может стать ещё более важным активом в портфеле. Дефицит ресурсов и рост потребления энергии могут привести к увеличению стоимости биткоина, что делает его привлекательным для инвестиций. Майнерам стоит учитывать, что повышение стоимости энергии может повлиять на рентабельность майнинга, но также может увеличить ценность биткоина как актива.