Компания American Bitcoin (ABTC), аффилированная с бывшим президентом США Дональдом Трампом, объявила о запуске 11 298 новых ASIC-майнеров. Оборудование было приобретено ещё в марте, спустя несколько недель после того, как компания сообщила о убытке в размере $59 млн за четвёртый квартал 2025 года.

ASIC-майнеры, специализированные устройства для добычи криптовалют, были установлены на объектах компании в США. Это решение стало частью стратегии по расширению майнинговых мощностей и компенсации ранее понесённых убытков.

American Bitcoin активно инвестирует в развитие инфраструктуры для майнинга биткоина, несмотря на сложные рыночные условия. Компания рассчитывает, что увеличение вычислительных мощностей позволит ей укрепить свои позиции на рынке и повысить доходность.

Стоит отметить, что запуск новых ASIC-майнеров происходит на фоне растущей конкуренции в индустрии майнинга биткоина. В последние месяцы многие компании увеличивают свои мощности, что приводит к росту сложности сети и требует значительных инвестиций в оборудование.

Что это значит

Для майнеров из России и СНГ это событие подчёркивает важность постоянного обновления оборудования для поддержания конкурентоспособности. Рост числа ASIC-майнеров в сети биткоина может привести к увеличению сложности майнинга, что делает актуальным вопрос о переходе на более эффективные устройства.