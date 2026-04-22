Биткоин преодолевает отметку в $79 000 на фоне макроэкономических факторов

Курс первой криптовалюты, биткоина, продемонстрировал значительный рост, превысив отметку в $79 000 и достигнув максимальных значений с конца января. За последние сутки актив подорожал на 4,7%, торгуясь в районе $79 300. Этот подъем сопровождался позитивной динамикой на традиционных финансовых рынках: индексы S&P 500 и Nasdaq также показали рост, причем Nasdaq обновил исторический максимум.

Помимо биткоина, рост затронул и другие ведущие криптовалюты. Эфириум (ETH) прибавил 4,4%, достигнув $2400, BNB вырос почти на 2,9% до $650, а Solana (SOL) поднялась на 2,7%, торгуясь около $88. Общий объем ликвидаций на крипторынке за сутки составил $480,3 млн, при этом подавляющая часть — $375 млн — пришлась на закрытие коротких позиций, что стало одним из катализаторов восходящего движения.

Влияние геополитики и макроэкономики на крипторынок

Благоприятный макроэкономический фон частично связан с геополитическими новостями. Сообщения о возможном перемирии между США и Ираном, а также перспективы переговоров, оказали позитивное влияние на рисковые активы. По данным NYP, президент США Дональд Трамп готов предоставить Ирану до пяти дней для подготовки к диалогу, с возможной встречей 24 апреля. Однако Тегеран пока не принял окончательного решения, и неопределенность вокруг ситуации на Ближнем Востоке сохраняется, включая продолжающуюся блокаду и закрытие Ормузского пролива.

Аналитики QCP выражают осторожность относительно устойчивости текущего ралли биткоина, считая его временным. Они отмечают, что уверенность на рынках рисковых активов поддерживается лишь продлением перемирия и позицией Кевина Уорша, кандидата на пост главы ФРС, который подтвердил независимость ведомства. Эксперты QCP подчеркивают, что цены на нефть, остающиеся на уровне около $100, способствуют инфляции, одновременно снижая реальные доходы и потребление, что в свою очередь сдерживает экономический рост.

Анализ рынка деривативов и ключевые уровни

На рынке деривативов наблюдается интересная ситуация. Отрицательные ставки финансирования указывают на увеличение количества коротких позиций. Такая расстановка сил делает рынок уязвимым для «шорт-сквизов» — резкого роста цен, вызванного массовым закрытием коротких позиций. Однако, по мнению QCP, это не свидетельствует о фундаментальном изменении настроений. Рынок опционов также не демонстрирует уверенного прорыва: краткосрочная волатильность остается низкой, а спрос на защиту от падения сохраняется, что предполагает скорее консолидацию, нежели развитие устойчивого тренда. Институциональные инвесторы пока не проявляют решительной уверенности.

В K33 Research также отмечают рост коротких позиций, что увеличивает вероятность шорт-сквиза. Ветле Лунде, глава исследований K33, более оптимистичен относительно продолжения ралли биткоина. Он заявил: «Мы по-прежнему видим сильный потенциал прорыва для BTC, а концентрированные короткие позиции обеспечивают хороший запас топлива для роста». Тем не менее, зона $79 000-$80 000 представляет собой значительное препятствие. Этот диапазон совпадает с реализованной ценой краткосрочных держателей — группы инвесторов, наиболее чувствительных к волатильности, которые могут начать фиксировать прибыль при дальнейшем росте.

Критическая точка перелома и поведение инвесторов

Аналитик CryptoQuant Игнасио Морено де Висенте назвал уровень $80 000 «критической точкой перелома». По его данным, реализованная цена краткосрочных «китов» (инвесторов, удерживающих актив от одного до шести месяцев) находится на отметке $79 600. С 1 ноября эта группа инвесторов находится в убытке, а текущий нереализованный убыток составляет $4,3 млрд. Морено де Висенте объясняет: «Для этих инвесторов $80 000 — не просто круглая цифра, а психологический и финансовый порог между облегчением и продолжением убытков».

Закрепление биткоина выше $80 000 превратит этот уровень сопротивления в поддержку, открывая путь для дальнейшего роста. В противном случае, отскок вниз подтвердит наличие значительного предложения на этом уровне, что может привести к затяжной просадке во втором квартале. Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе ранее допускал возможность роста биткоина до $100 000 в течение 12 месяцев, что подчеркивает долгосрочные бычьи настроения, несмотря на краткосрочную неопределенность.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ текущая ситуация на рынке биткоина требует внимательного анализа. Рост выше $79 000, поддержанный ликвидацией коротких позиций, может быть как началом нового этапа ралли, так и временным явлением перед коррекцией, особенно учитывая сильное сопротивление в районе $80 000. Важно следить за объемами торгов и поведением крупных держателей. Майнерам стоит учитывать, что при росте курса биткоина увеличивается и прибыльность майнинга, однако потенциальная коррекция может снизить доходы. В условиях высокой волатильности и неопределенности на мировых рынках, диверсификация портфеля и осторожный подход к инвестициям остаются ключевыми стратегиями. Также необходимо учитывать регуляторные особенности и ограничения, действующие в регионе.