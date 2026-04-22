BlackRock увеличила запасы биткоинов на $906 млн через IBIT ETF

Крупнейшая управляющая компания BlackRock значительно пополнила свои биткоин-активы, приобретя криптовалюту на $906 млн для своего спотового ETF IBIT.

BlackRock увеличила запасы биткоинов на $906 млн через IBIT ETF

BlackRock расширяет биткоин-портфель через IBIT ETF

Ведущая мировая управляющая компания BlackRock существенно нарастила свои инвестиции в биткоин, добавив активы на сумму около 906 миллионов долларов США за последнюю неделю. Эти значительные приобретения были осуществлены через кошельки, напрямую связанные с её спотовым биржевым фондом (ETF) iShares Bitcoin Trust (IBIT), как следует из данных аналитической платформы Arkham Intelligence.

Данная активность подчеркивает продолжающийся институциональный интерес к биткоину и его растущую интеграцию в традиционные финансовые инструменты. Запуск спотовых биткоин-ETF в США в начале 2024 года стал катализатором для притока капитала от крупных инвесторов, предоставляя им регулируемый и более доступный способ получения экспозиции к первой криптовалюте. BlackRock, будучи одним из ключевых игроков на этом рынке, активно использует возможности, предоставляемые IBIT, для привлечения и управления активами своих клиентов.

Аналитики отмечают, что подобные масштабные покупки со стороны таких гигантов, как BlackRock, оказывают значительное влияние на динамику рынка биткоина. Они не только способствуют увеличению спроса, но и укрепляют доверие к криптовалюте как к классу активов среди широкого круга инвесторов. Постоянное пополнение резервов IBIT свидетельствует о долгосрочной стратегии BlackRock и её уверенности в перспективах цифрового золота.

Инвестиции BlackRock через IBIT также демонстрируют эффективность модели спотовых биткоин-ETF, которая позволяет институциональным инвесторам получать прямую экспозицию к BTC без необходимости самостоятельного хранения и управления криптовалютой. Это упрощает процесс инвестирования и снижает операционные риски, что особенно привлекательно для крупных фондов и управляющих компаний.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, хотя прямые инвестиции в американские спотовые биткоин-ETF могут быть ограничены из-за регуляторных и санкционных барьеров, активность BlackRock и других крупных фондов является важным индикатором глобального настроения. Увеличение институционального спроса на биткоин через ETF способствует росту его цены и капитализации, что косвенно влияет на весь крипторынок. Это может привести к повышению интереса к биткоину и другим криптовалютам на локальных рынках, а также стимулировать развитие собственной инфраструктуры для работы с цифровыми активами.

Для майнеров из РФ и СНГ рост цены биткоина, вызванный институциональным спросом, означает увеличение доходности их деятельности. Повышение стоимости добываемой криптовалюты делает майнинг более прибыльным, что может стимулировать инвестиции в новое оборудование и расширение мощностей. Однако важно помнить о волатильности рынка и регуляторных рисках, которые остаются актуальными для майнинговой индустрии в регионе. Укрепление позиций биткоина на мировом уровне также может способствовать более лояльному отношению регуляторов к майнингу как к легальной экономической деятельности, особенно в контексте использования избыточных энергетических ресурсов.

Частые вопросы

На какую сумму BlackRock закупила биткоины на прошлой неделе?
За последнюю неделю BlackRock приобрела биткоины на сумму около 906 миллионов долларов США через кошельки, связанные с её спотовым биржевым фондом (ETF) iShares Bitcoin Trust (IBIT).
Через какой инструмент BlackRock совершала эти покупки?
Покупки были совершены через кошельки, ассоциированные с биржевым фондом (ETF) iShares Bitcoin Trust (IBIT), что позволяет институциональным инвесторам получать экспозицию к BTC.
Как это влияет на майнеров из России и СНГ?
Увеличение институционального спроса и рост цены биткоина повышают доходность майнинга, стимулируя инвестиции в оборудование, но майнерам следует учитывать волатильность рынка и регуляторные риски.

