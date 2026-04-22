BlackRock расширяет биткоин-портфель через IBIT ETF

Ведущая мировая управляющая компания BlackRock существенно нарастила свои инвестиции в биткоин, добавив активы на сумму около 906 миллионов долларов США за последнюю неделю. Эти значительные приобретения были осуществлены через кошельки, напрямую связанные с её спотовым биржевым фондом (ETF) iShares Bitcoin Trust (IBIT), как следует из данных аналитической платформы Arkham Intelligence.

Данная активность подчеркивает продолжающийся институциональный интерес к биткоину и его растущую интеграцию в традиционные финансовые инструменты. Запуск спотовых биткоин-ETF в США в начале 2024 года стал катализатором для притока капитала от крупных инвесторов, предоставляя им регулируемый и более доступный способ получения экспозиции к первой криптовалюте. BlackRock, будучи одним из ключевых игроков на этом рынке, активно использует возможности, предоставляемые IBIT, для привлечения и управления активами своих клиентов.

Аналитики отмечают, что подобные масштабные покупки со стороны таких гигантов, как BlackRock, оказывают значительное влияние на динамику рынка биткоина. Они не только способствуют увеличению спроса, но и укрепляют доверие к криптовалюте как к классу активов среди широкого круга инвесторов. Постоянное пополнение резервов IBIT свидетельствует о долгосрочной стратегии BlackRock и её уверенности в перспективах цифрового золота.

Инвестиции BlackRock через IBIT также демонстрируют эффективность модели спотовых биткоин-ETF, которая позволяет институциональным инвесторам получать прямую экспозицию к BTC без необходимости самостоятельного хранения и управления криптовалютой. Это упрощает процесс инвестирования и снижает операционные риски, что особенно привлекательно для крупных фондов и управляющих компаний.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, хотя прямые инвестиции в американские спотовые биткоин-ETF могут быть ограничены из-за регуляторных и санкционных барьеров, активность BlackRock и других крупных фондов является важным индикатором глобального настроения. Увеличение институционального спроса на биткоин через ETF способствует росту его цены и капитализации, что косвенно влияет на весь крипторынок. Это может привести к повышению интереса к биткоину и другим криптовалютам на локальных рынках, а также стимулировать развитие собственной инфраструктуры для работы с цифровыми активами.

Для майнеров из РФ и СНГ рост цены биткоина, вызванный институциональным спросом, означает увеличение доходности их деятельности. Повышение стоимости добываемой криптовалюты делает майнинг более прибыльным, что может стимулировать инвестиции в новое оборудование и расширение мощностей. Однако важно помнить о волатильности рынка и регуляторных рисках, которые остаются актуальными для майнинговой индустрии в регионе. Укрепление позиций биткоина на мировом уровне также может способствовать более лояльному отношению регуляторов к майнингу как к легальной экономической деятельности, особенно в контексте использования избыточных энергетических ресурсов.