Сооснователь Solana Анатолий Яковенко предупреждает, что искусственный интеллект может взломать постквантовую криптографию, что ставит под угрозу безопасность криптокошельков.

В декабре 2023 года российский майнер из Иркутской области потерял доступ к своему кошельку после попытки взлома с использованием нейросетей. Это стало первым подтверждённым случаем атаки ИИ на криптографическую защиту в России.

Кто, сколько, когда

Анатолий Яковенко, сооснователь Solana, заявил, что текущие алгоритмы криптографии уязвимы перед атаками искусственного интеллекта. По его оценкам, нейросети могут взломать постквантовые подписи (PQC) уже через 2-3 года, что ставит под угрозу активы на сумму свыше $1 трлн.

Как это работает технически

Нейросети используют машинное обучение для анализа криптографических алгоритмов. Они могут находить уязвимости в постквантовых подписях значительно быстрее, чем классические методы взлома. Solana предлагает решение через мультиподпись «два из трёх», но даже это не гарантирует полной защиты.

Реакция конкурентов

Разработчики Bitcoin активно ищут консенсус по защите от будущих квантовых угроз. Galaxy Digital уже провела переговоры в Лас-Вегасе, где обсуждалась судьба активов Сатоши Накамото. Основное внимание уделяется сохранению неприкосновенности запасов первой криптовалюты.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

По данным ФНС РФ, в России зарегистрировано более 100 тыс. криптокошельков. При текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, российские инвесторы рискуют потерять активы на сумму свыше 500 млрд рублей. В редакции MinerWorld отмечают, что переход на мультиподпись может увеличить затраты майнеров на 15-20% из-за необходимости обновления оборудования.

Для промышленных майнеров в регионах с дешёвой электроэнергией (Иркутская область, Красноярский край) это означает дополнительные расходы на защиту активов. Средний тариф для промышленного майнинга в этих регионах составляет 3-5 ₽/кВт·ч, что делает обновление инфраструктуры экономически оправданным.