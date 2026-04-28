В апреле 2024 года децентрализованные финансы (DeFi) столкнулись с очередным испытанием: взлом протокола Kelp DAO привёл к потере 39 000 ETH, что на тот момент составляло около 61 миллиона долларов США. Это событие вызвало опасения относительно стабильности привязки токена rsETH, используемого в качестве залога на таких платформах, как Aave. Однако, вопреки ожиданиям полного коллапса, коалиция DeFi United оперативно представила техническое предложение по восстановлению доверия к активу.

Что не так с привычным взглядом

Привычный взгляд на взломы в DeFi предполагает немедленное обесценивание затронутых активов и панику на рынке. Инциденты, подобные краху Terra/Luna в мае 2022 года или взлому Ronin Bridge в марте 2022 года на сумму более 600 миллионов долларов, закрепили в сознании инвесторов сценарий, при котором крупная потеря средств ведёт к необратимым последствиям. В случае с Kelp DAO и rsETH многие ожидали, что токен rsETH потеряет свою привязку к ETH, поскольку его обеспечение было скомпрометировано. Это могло бы спровоцировать каскад ликвидаций на кредитных платформах, таких как Aave, где rsETH использовался в качестве залога. Однако реакция рынка и действия сообщества оказались более структурированными и направленными на минимизацию ущерба, чем это обычно происходит при внезапных атаках.

Реальные данные

Взлом Kelp DAO, произошедший 28 апреля 2024 года, привёл к потере 39 000 ETH. Это событие стало значительным ударом по протоколу рестейкинга, который предлагает пользователям ликвидный рестейкинг-токен rsETH. После атаки коалиция DeFi United, включающая несколько блокчейн-проектов и ключевых фигур криптоэкосистемы, опубликовала детальный план по восстановлению привязки rsETH. Предложение включает несколько этапов: сначала протокол Kelp DAO будет использовать часть своих доходов для выкупа rsETH с рынка, затем будет задействован страховой фонд, а в случае необходимости — дополнительная эмиссия токенов управления для компенсации потерь. На момент публикации плана, общая стоимость заблокированных активов (TVL) в протоколах, использующих rsETH, составляла миллиарды долларов, что подчёркивало масштаб потенциальных последствий и необходимость быстрого реагирования. По нашим наблюдениям, подобные коалиционные действия по спасению активов становятся новой нормой в DeFi, демонстрируя растущую зрелость отрасли.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Представленный план выгоден держателям rsETH, особенно тем, кто использовал его в качестве залога на Aave. Восстановление привязки токена позволит избежать массовых ликвидаций и сохранить стоимость их активов. Кредитные платформы, такие как Aave, также выигрывают от стабилизации, поскольку это предотвращает дефолты и потерю доверия пользователей. Разработчики Kelp DAO и члены DeFi United получают возможность сохранить репутацию и продемонстрировать устойчивость своих протоколов к кризисным ситуациям. С другой стороны, злоумышленники, совершившие взлом, столкнутся с обесцениванием украденных rsETH, если план будет успешно реализован, поскольку их продажа на рынке будет затруднена или невыгодна. Также, протокол Kelp DAO понесёт финансовые издержки, используя свои доходы и страховой фонд для компенсации потерь, что может замедлить его развитие и снизить прибыльность в краткосрочной перспективе.

Российский контекст

Для российского криптосообщества, включая майнеров и инвесторов, подобные инциденты в DeFi имеют косвенное, но ощутимое влияние. Во-первых, общая нестабильность на крипторынке, вызванная крупными взломами, может приводить к снижению цен на основные криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum. Это напрямую влияет на рублёвую выручку российских майнеров, которые, например, в Иркутской области или Красноярском крае, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют 3-5 ₽/кВт·ч, рассчитывают на стабильный доход. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, даже небольшие колебания курса ETH могут значительно изменить рентабельность майнинга. Во-вторых, российские инвесторы, использующие DeFi-протоколы через VPN или зарубежные сервисы, подвергаются тем же рискам, что и глобальные участники рынка. Хотя прямое регулирование DeFi в России пока отсутствует, и ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» не охватывает такие токены, как rsETH, общие рыночные настроения и безопасность активов остаются критически важными. Успешное разрешение подобных кризисов способствует укреплению доверия к децентрализованным технологиям в целом, что может ускорить их принятие и в России, несмотря на текущие ограничения и отсутствие реестра майнеров ФНС для DeFi-участников.

Итог: Взлом Kelp DAO на 61 миллион долларов стал серьёзным испытанием для DeFi-сектора, но оперативная реакция коалиции DeFi United с предложением по восстановлению привязки rsETH демонстрирует растущую зрелость и адаптивность децентрализованных протоколов. Этот случай подчёркивает важность механизмов страхования и сотрудничества в экосистеме для минимизации рисков и защиты пользователей от масштабных потерь.