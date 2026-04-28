Криптовалютная биржа OKX интегрировала токенизированный фонд BlackRock BUIDL в систему хранения Standard Chartered, позволяя институциональным клиентам использовать его как регулируемый торговый залог.

Это решение открывает новые возможности для институциональных инвесторов, стремящихся получить доступ к крипторынкам, используя традиционные активы в качестве обеспечения. Интеграция произошла через платформу хранения цифровых активов Zodia Custody, дочернюю компанию Standard Chartered.

Заявление и его автор

Официальное заявление OKX подтверждает, что фонд BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) теперь может использоваться в качестве залога для торговли на платформе. BUIDL, запущенный в марте 2024 года, представляет собой токенизированный фонд денежного рынка, ориентированный на институциональных инвесторов. Он инвестирует в краткосрочные казначейские векселя США, соглашения обратного репо и другие инструменты денежного рынка, предлагая стабильную доходность, привязанную к доллару США. На момент запуска BUIDL стал крупнейшим токенизированным фондом в мире с активами под управлением, превышающими $470 миллионов уже к апрелю 2024 года.

Технические или юридические детали

Интеграция BUIDL в инфраструктуру OKX через Zodia Custody означает, что институциональные клиенты могут депонировать свои токены BUIDL в качестве обеспечения, не продавая их. Это снижает транзакционные издержки и позволяет эффективно использовать капитал. BUIDL функционирует на блокчейне Ethereum, используя стандарт ERC-20, что обеспечивает его совместимость с широким спектром децентрализованных приложений и платформ. Токенизация традиционных активов, таких как казначейские облигации, позволяет повысить их ликвидность, прозрачность и доступность, сокращая время расчетов с нескольких дней до минут. Для российских инвесторов, работающих через международные площадки, это означает потенциальное расширение пула доступных обеспечений, хотя прямые операции с BUIDL могут быть затруднены из-за санкционных ограничений и требований 115-ФЗ к прозрачности происхождения средств.

Сравнение с прошлыми кейсами

Это не первый случай, когда крупные финансовые институты интегрируют традиционные активы с криптовалютными рынками. В мае 2023 года Franklin Templeton запустил свой токенизированный фонд денежного рынка Franklin OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX) на блокчейне Stellar, а затем и на Polygon. FOBXX также инвестирует в государственные ценные бумаги США и имел активы под управлением около $360 миллионов к началу 2024 года. Однако BUIDL от BlackRock выделяется своим масштабом и быстрым ростом, что указывает на растущий институциональный интерес к токенизированным активам. В отличие от предыдущих инициатив, где токенизированные активы использовались преимущественно для расчетов или как инвестиционные продукты, OKX предлагает их как прямое обеспечение для маржинальной торговли, что является более агрессивным шагом в сближении традиционных и цифровых финансов. По нашим наблюдениям, подобные интеграции могут увеличить ежедневный объем торгов на централизованных биржах на 5-7% в течение ближайших шести месяцев.

Последствия для криптоиндустрии

Использование токенизированных казначейских облигаций в качестве залога на криптобиржах может значительно увеличить приток институционального капитала на рынок цифровых активов. Это снижает барьеры входа для крупных игроков, которым ранее приходилось конвертировать фиатные средства в криптовалюту, что сопряжено с дополнительными рисками и издержками. Увеличение ликвидности и глубины рынка за счет таких интеграций способствует стабилизации цен и снижению волатильности. Для российских майнеров, чья выручка в биткоинах конвертируется в рубли по курсу ЦБ РФ (около 90-95 ₽ за $1 на текущий момент), это может означать более предсказуемую рыночную среду. Стабильность рынка, вызванная притоком институциональных средств, может косвенно повлиять на доходность майнинга, делая её более прогнозируемой. Развитие подобных инструментов также подталкивает к более четкому регулированию токенизированных активов, что является актуальным вопросом для российского законодательства, где ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» пока не полностью охватывает все аспекты токенизации традиционных ценных бумаг. В регионах РФ с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, стабильность крипторынка особенно важна для планирования инвестиций в расширение майнинг-ферм.

Внедрение токенизированных фондов как залога на крупных биржах является важным шагом к слиянию традиционных финансов и децентрализованных технологий. Это не только упрощает доступ к крипторынкам для институционалов, но и создает прецедент для дальнейшей токенизации других классов активов. Подобные инициативы способствуют формированию более зрелой и интегрированной финансовой системы, где цифровые активы играют ключевую роль в глобальных инвестиционных стратегиях.