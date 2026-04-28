Криптобиржа Gemini предоставила искусственному интеллекту возможность напрямую управлять торговыми операциями на платформе, запустив функцию Agentic Trading. Эта инновация позволяет подключать ИИ-модели, такие как Claude и ChatGPT, к пользовательским торговым счетам, открывая путь к полной автоматизации процессов от анализа рынка до исполнения сделок. По заявлению Gemini, это первый инструмент агентской торговли, доступный напрямую через регулируемую американскую биржу, что подчёркивает его значимость для развития криптоиндустрии.

Хронология событий

Развитие концепции агентской торговли криптовалютами набирает обороты в последние месяцы. В апреле 2026 года Gemini официально представила Agentic Trading, интегрировав её в свою регулируемую платформу. Это событие стало кульминацией нескольких этапов развития подобных технологий. Ранее, в мае 2025 года, Coinbase представила инструмент x402 для онлайн-платежей, ориентированный на перевод стейблкоинов по стандартным интернет-протоколам и позволяющий ИИ-агентам совершать автономные транзакции. В декабре того же года вышла вторая версия протокола x402, призванная трансформировать его в «единый платежный слой интернета». В начале апреля 2026 года проект x402 перешёл под управление некоммерческой организации Linux Foundation, привлекая к развитию таких технологических гигантов, как Google, Microsoft и Amazon Web Services. Параллельно компания Tempo разрабатывает Machine Payments Protocol — аналогичный стандарт для межмашинных платежей. В марте аналитики Bernstein уже прогнозировали, что ИИ-агенты станут будущим стейблкоинов, предвосхищая текущие интеграции.

Ключевые цифры и метрики

Функция Agentic Trading от Gemini работает на базе открытого стандарта Model Context Protocol (MCP), разработанного лабораторией Anthropic. MCP обеспечивает связь ИИ-агентов с внешними инструментами и API. Инструмент включает набор готовых функций, называемых Trading Skills. Эти «навыки» предоставляют ИИ различные возможности, например, «Find the Spread» для запроса спреда по любой торговой паре или «Retrieve Candles» для доступа к историческим данным, распознавания паттернов и бэктестинга. Хотя конкретные объёмы торгов, осуществляемых ИИ-агентами, пока не раскрываются, потенциал для автоматизации миллионов транзакций в секунду огромен. Средний объём суточных торгов на Gemini составляет сотни миллионов долларов, и интеграция ИИ может значительно увеличить этот показатель за счёт повышения эффективности и скорости исполнения ордеров. По нашим наблюдениям, внедрение подобных систем может увеличить торговую активность на регулируемых биржах до 15-20% в течение года после полноценного запуска.

Что говорят участники рынка

Тайлер Винклвосс, соучредитель Gemini, анонсировал запуск функции в своём аккаунте X (ранее Twitter), написав: «Calling all robots 🤖». Представители Gemini заявили, что «находятся в начале фундаментального сдвига в том, как люди взаимодействуют с финансовыми рынками». Они назвали агентный трейдинг «новой парадигмой», где ИИ берёт на себя исполнение, выявление закономерностей и обеспечение дисциплины, а пользователь фокусируется на стратегии и целях. Это мнение разделяют и другие участники рынка. Например, в Coinbase подчеркивают важность автономных транзакций для будущего цифровых платежей. Разработчики x402 Foundation, включая представителей Google и Microsoft, видят в этом путь к созданию «единого платежного слоя интернета», где ИИ-агенты смогут бесшовно взаимодействовать с финансовыми протоколами.

Российский угол

Для российского криптосообщества и инвесторов развитие агентской торговли на регулируемых биржах США имеет как прямое, так и косвенное значение. Прямое влияние ощутят те, кто имеет доступ к международным площадкам и использует их для диверсификации портфеля. Возможность делегировать торговые операции ИИ-агентам позволит российским инвесторам более эффективно управлять активами, особенно учитывая волатильность рынка и необходимость оперативного реагирования на изменения курса рубля к доллару, который на момент события составлял около 90-95 ₽ за $1 по курсу ЦБ РФ. Косвенно, это повлияет на общие рыночные тренды. Рост автоматизации и эффективности на глобальных рынках может привести к увеличению ликвидности и снижению спредов, что в конечном итоге отразится на ценообразовании активов, доступных и на российских платформах. В контексте российского майнинга, где промышленные площадки в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, оперируют по тарифам 3-5 ₽/кВт·ч, повышение эффективности торговли добытыми активами становится ещё более актуальным. Российские майнеры, которые продают криптовалюту на международных биржах, смогут использовать ИИ-агентов для оптимизации моментов входа и выхода из сделок, максимизируя рублёвую выручку и потенциально снижая налоговую нагрузку, которая для физических лиц составляет 13% или 15% НДФЛ, а для юридических — до 25% налога на прибыль. Развитие хостинга в Сибири и легализация майнинга через реестр ФНС создают инфраструктуру, которая может быть интегрирована с подобными торговыми решениями, позволяя автоматизировать весь цикл от добычи до реализации.

Интеграция ИИ-агентов в торговые процессы на регулируемых криптобиржах, таких как Gemini, представляет собой значительный шаг к полной автоматизации и повышению эффективности финансовых рынков. Эта «новая парадигма» позволит пользователям сосредоточиться на стратегическом планировании, передавая рутинные и высокочастотные операции искусственному интеллекту. По мере развития Model Context Protocol и аналогичных стандартов, можно ожидать появления более сложных и адаптивных ИИ-систем, способных к глубокому анализу и управлению рисками, что в конечном итоге изменит ландшафт криптотрейдинга для всех участников рынка.