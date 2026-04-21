Кевин Уорш, кандидат на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС), высказался в поддержку криптовалют во время своих слушаний в Сенате США. Он отметил, что цифровые активы уже стали неотъемлемой частью финансовой индустрии.

Уорш подчеркнул, что криптовалюты и блокчейн-технологии играют важную роль в современной экономике, и их влияние будет только расти. По его словам, регуляторам необходимо учитывать этот факт при разработке финансовой политики.

Однако не все сенаторы разделяют оптимизм Уорша. Сенатор Элизабет Уоррен выразила обеспокоенность по поводу возможных манипуляций на криптовалютном рынке, назвав некоторые проекты "марионеточными". Она призвала к более строгому регулированию отрасли для защиты инвесторов.

Слушания в Сенате стали важным этапом в процессе утверждения Уорша на пост главы ФРС. Его позиция в отношении криптовалют может повлиять на будущее регулирование цифровых активов в США.

Что это значит

Для России и стран СНГ заявления Уорша могут стать сигналом к более взвешенному подходу в регулировании криптовалют. Если США начнут активно интегрировать цифровые активы в финансовую систему, это может подтолкнуть другие страны к аналогичным шагам. Однако важно учитывать и предостережения сенатора Уоррен, которые указывают на необходимость защиты прав инвесторов и предотвращения мошенничества на крипторынке.