Квантовые компьютеры могут взломать криптографию биткоина за считанные минуты, но исследователь Paradigm предлагает решение для защиты ранних монет. Новый механизм PACTs позволяет подготовиться к худшему сценарию без риска потерять средства.

Что не так с привычным взглядом

Традиционные методы защиты от квантовых угроз предполагают перемещение средств на новые адреса с усиленной криптографией. Однако это создаёт активность в блокчейне, что может привлечь внимание злоумышленников и регуляторов.

Реальные данные

Исследователь Paradigm Грег Фальк предложил использовать PACTs (Pre-Signed Atomic Commitments Transactions). Этот механизм позволяет заранее подготовить транзакцию, которая активируется только в случае квантовой угрозы. По оценкам экспертов, около 1 млн BTC, добытых в эпоху Сатоши, могут быть уязвимы.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Основные выгодоприобретатели — долгосрочные держатели биткоина, особенно те, кто хранит монеты с 2009-2011 годов. Для майнеров и бирж это создаёт дополнительные сложности, так как требует обновления инфраструктуры.

Российский контекст

В России, где промышленный тариф на электроэнергию в регионах вроде Иркутской области составляет около 3-4 ₽ за кВт·ч, майнеры могут столкнуться с дополнительными расходами на обновление оборудования. По нашим наблюдениям, российские майнинговые площадки пока не готовы к массовому внедрению квантово-устойчивых решений.

Кроме того, согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», российские держатели криптовалют обязаны декларировать свои активы. Новые механизмы защиты могут усложнить процесс отчётности.

Итог

PACTs предлагают эффективное решение для защиты ранних биткоинов от квантовых угроз. Однако их внедрение потребует значительных усилий от всех участников рынка, включая майнеров и регуляторов.