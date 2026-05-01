Коротко: исследователи из Колумбийского университета применили искусственный интеллект для поиска сперматозоидов, которые не удаётся выявить традиционными методами. Метод Star уже показал эффективность в клинических испытаниях.

Учёные из Центра фертильности Колумбийского университета разработали метод Star (Sperm Tracking and Analysis Recognition), который использует искусственный интеллект для анализа образцов спермы. Традиционные методы микроскопии часто пропускают редкие или малоподвижные сперматозоиды, особенно у пациентов с тяжёлыми формами мужского бесплодия. ИИ обучали на тысячах изображений сперматозоидов, что позволило достичь точности распознавания до 95%.

Что говорят данные

В клинических испытаниях метод Star обнаружил жизнеспособные сперматозоиды у 20% пациентов, которым ранее ставили диагноз «азооспермия» (полное отсутствие сперматозоидов в эякуляте). Это открывает новые возможности для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у пар, которые ранее считались бесплодными. По данным ВОЗ, около 15% пар в мире сталкиваются с проблемами зачатия, и в 40-50% случаев причиной является мужской фактор.

Прогноз и риски

Технология Star уже внедрена в нескольких клиниках США и Европы. В редакции MinerWorld отмечают, что массовое применение метода может снизить стоимость процедур ЭКО на 15-20% за счёт сокращения времени анализа и повышения точности. Однако остаются риски, связанные с регулированием использования ИИ в медицине и возможными ошибками алгоритмов.

Чем это обернётся для российских игроков

В России, где по данным Минздрава около 17% пар сталкиваются с бесплодием, внедрение подобных технологий может столкнуться с бюрократическими барьерами. Согласно ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан», использование новых медицинских технологий требует длительной сертификации. Однако в регионах с высоким уровнем бесплодия, таких как Ингушетия (22,3%) и Чечня (21,5%), спрос на инновационные методы лечения будет особенно высоким.

Итог

Метод Star демонстрирует, как искусственный интеллект может революционизировать медицину, повышая точность диагностики и эффективность лечения. Для России это означает новые возможности в борьбе с бесплодием, но также и вызовы, связанные с регулированием и внедрением инноваций.