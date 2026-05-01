Технологии

Gency AI привлекла $20 млн на создание рекламной сети с AI и блокчейн-консенсусом

Компания Gency AI объявила о привлечении $20 млн для создания децентрализованной рекламной сети с использованием AI и блокчейн-консенсуса. Проект обещает изменить подход к таргетингу и монетизации контента.

Gency AI привлекла $20 млн на создание рекламной сети с AI и блокчейн-консенсусом

Как блокчейн и искусственный интеллект могут изменить индустрию цифровой рекламы? Компания Gency AI объявила о привлечении $20 млн в рамках нового раунда финансирования для создания децентрализованной рекламной сети, которая обещает перевернуть подход к таргетингу и монетизации контента.

Триггер события

Gency AI, специализирующаяся на инфраструктуре AI и блокчейна, привлекла $20 млн от инвесторов, включая венчурные фонды и стратегических партнёров. Основная цель проекта — создание децентрализованной рекламной сети, где AI будет отвечать за таргетинг, а блокчейн — за прозрачность и безопасность транзакций.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2020 году похожий проект, AdEx, пытался внедрить блокчейн в рекламную индустрию, но столкнулся с проблемами масштабирования. В 2023 году проект Bravely объявил о внедрении AI для оптимизации рекламных кампаний, но его решения остались централизованными. Gency AI объединяет оба подхода, предлагая децентрализованную платформу с AI-алгоритмами.

Цифры, которые меняют картину

Объём рынка цифровой рекламы в 2024 году оценивается в $600 млрд. При этом до 30% бюджета теряется из-за мошенничества и неэффективного таргетинга. Gency AI обещает сократить эти потери до 5% за счёт прозрачности блокчейна и точности AI.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

В ближайшие месяцы Gency AI планирует запустить тестовую версию платформы с участием крупных рекламодателей. В редакции MinerWorld отмечают, что успех проекта может стимулировать рост инвестиций в блокчейн-решения для рекламы на 15-20% к концу 2024 года.

Для российских рекламодателей это может стать возможностью снизить затраты на таргетинг, особенно с учётом текущего курса рубля около 90-95 ₽ за $1. Кроме того, развитие подобных технологий может повлиять на регулирование цифровой рекламы в России, где уже действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Частые вопросы

Как проект Gency AI повлияет на российский рынок рекламы?
Проект может снизить затраты на таргетинг для российских рекламодателей, особенно с учётом текущего курса рубля около 90-95 ₽ за $1. Это также может стимулировать развитие блокчейн-решений в России.
Какие преимущества предлагает Gency AI?
Gency AI обещает сократить потери рекламного бюджета до 5% за счёт прозрачности блокчейна и точности AI-алгоритмов, что значительно выше текущих показателей в индустрии.
Когда ожидается запуск платформы Gency AI?
Тестовая версия платформы Gency AI планируется к запуску в ближайшие месяцы с участием крупных рекламодателей.

