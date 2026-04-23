Jane Street оспаривает иск Terraform Labs об инсайдерской торговле

Крупная торговая фирма Jane Street подала в суд ходатайство с требованием отклонить иск, поданный против неё компанией Terraform Labs. Последняя обвиняет Jane Street в инсайдерской торговле, которая, по утверждению Terraform Labs, стала причиной коллапса алгоритмического стейблкоина UST и связанного с ним токена LUNA. Этот инцидент в мае 2022 года привел к многомиллиардным убыткам на криптовалютном рынке и подорвал доверие к децентрализованным финансовым инструментам.

Иск Terraform Labs, поданный в июне 2023 года, утверждает, что Jane Street использовала конфиденциальную информацию для манипулирования рынком UST и LUNA. Согласно обвинениям, торговая фирма якобы знала о предстоящих проблемах стейблкоина и использовала эти знания для получения прибыли, активно продавая UST и LUNA, тем самым ускоряя их падение. Terraform Labs настаивает, что действия Jane Street были недобросовестными и способствовали депегу UST от доллара США, что в конечном итоге привело к полному краху экосистемы Terra.

В своем ходатайстве об отклонении иска Jane Street, вероятно, будет оспаривать как фактическую сторону обвинений, так и юридические основания для их предъявления. Подобные ходатайства часто основываются на утверждениях о недостаточности доказательств, отсутствии юридической компетенции суда или несоблюдении процессуальных норм. Для Jane Street, одной из ведущих мировых торговых компаний, обвинения в инсайдерской торговле могут нанести значительный репутационный ущерб, даже если они не будут доказаны в суде.

Коллапс UST/LUNA стал одним из самых громких событий в истории криптовалют, вызвав эффект домино на всем рынке. Регуляторы по всему миру усилили внимание к стейблкоинам и децентрализованным финансам после этого инцидента. Дело Terraform Labs против Jane Street может стать важным прецедентом, определяющим границы ответственности участников рынка в условиях высокой волатильности и отсутствия четкого регулирования.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ?

Этот судебный процесс подчеркивает продолжающуюся борьбу за прозрачность и справедливость на криптовалютных рынках. Для инвесторов из России и СНГ, активно участвующих в торговле криптовалютами, это дело служит напоминанием о высоких рисках, связанных с инвестициями в высокодоходные, но потенциально нестабильные активы, такие как алгоритмические стейблкоины. Исход разбирательства может повлиять на будущее регулирование децентрализованных финансов и стейблкоинов, что, в свою очередь, отразится на доступности и условиях торговли этими инструментами для пользователей из нашего региона. В случае, если обвинения в инсайдерской торговле будут доказаны, это может привести к ужесточению контроля за крупными игроками на крипторынке.