Призыв к действию: более 120 криптокомпаний требуют ясности регулирования

Ведущие игроки американской криптовалютной индустрии, включая более 120 компаний и ассоциаций, направили коллективное обращение в Сенат США. Их ключевое требование — ускорить рассмотрение и принятие законопроекта, направленного на формирование четкой структуры рынка цифровых активов. Этот шаг свидетельствует о консолидированной позиции отрасли, стремящейся к созданию предсказуемой и стабильной регуляторной среды, которая позволит инновациям развиваться, а инвесторам чувствовать себя защищенными.

В числе подписантов письма, адресованного лидерам Сената Чаку Шумеру и Митчу Макконнеллу, а также председателю Банковского комитета Шерроду Брауну и его главному республиканцу Тиму Скотту, значатся такие гиганты, как Coinbase, Circle, а также крупные отраслевые объединения, включая Ассоциацию блокчейна и Палату цифровой торговли. Они подчеркивают, что текущая неопределенность в регулировании препятствует развитию американского рынка цифровых активов, вынуждая компании искать более благоприятные юрисдикции за пределами США. Законопроект, известный как Закон о фискальной ответственности за финансовые инновации 21 века (FIT21), уже получил одобрение Палаты представителей в мае 2024 года, что стало значительным шагом вперед.

Основные положения законопроекта FIT21 и его значение

Законопроект FIT21 призван разграничить полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в отношении регулирования цифровых активов. Это ключевой момент, поскольку именно отсутствие четкого разделения компетенций между этими двумя ведомствами создает основную регуляторную неопределенность. Согласно предложенным нормам, большинство цифровых активов, не являющихся ценными бумагами, будут подпадать под юрисдикцию CFTC как товары. Это позволит создать более гибкую и адаптивную регуляторную рамку, учитывающую специфику блокчейн-технологий.

Авторы письма акцентируют внимание на том, что принятие FIT21 не только обеспечит защиту потребителей и инвесторов, но и укрепит национальную безопасность США, предотвращая отток инноваций и капитала за рубеж. Они также отмечают, что законопроект является результатом многолетних обсуждений и компромиссов между различными заинтересованными сторонами, что делает его наиболее проработанным и сбалансированным решением на данный момент. Задержка с его принятием, по мнению криптосообщества, ставит США в невыгодное положение по сравнению с другими странами, активно развивающими свои криптоэкономики.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Хотя законопроект FIT21 напрямую касается регулирования криптовалютного рынка в США, его принятие может иметь косвенное, но значимое влияние на глобальный рынок, включая Россию и страны СНГ. Установление четких правил в одной из крупнейших экономик мира может послужить прецедентом и ориентиром для других юрисдикций, способствуя формированию более унифицированного подхода к регулированию цифровых активов. Для майнеров из РФ/СНГ это может означать потенциальное снижение волатильности рынка в долгосрочной перспективе за счет повышения доверия институциональных инвесторов и притока капитала. Четкие правила в США могут также стимулировать развитие технологий и инфраструктуры, что в конечном итоге может принести пользу всей криптоиндустрии. Однако прямого влияния на местное регулирование или операционную деятельность майнеров в России и СНГ ожидать не стоит, поскольку каждая страна разрабатывает свои собственные подходы к регулированию.