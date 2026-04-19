Криптоаналитик ZachXBT обвинил инсайдеров в манипуляции токеном RAVE на биржах Binance, Bitget и Gate, увеличив вознаграждение за информацию до $25 тыс.

Известный криптоаналитик ZachXBT выявил возможную схему манипуляции на рынке токена RAVE. По его данным, инсайдеры координировали торговлю на крупных биржах Binance, Bitget и Gate, что привело к резкому росту и последующему падению цены актива.

Что произошло?

Цена RAVE выросла на 5600% всего за неделю, достигнув пика в $14.19 перед резким снижением. ZachXBT утверждает, что группа инсайдеров контролировала более 90% рыночного предложения RaveDAO, координируя торговлю на указанных биржах.

Блокчейн-данные показывают крупные движения средств: около $42 млн было переведено на Bitget, после чего $32 млн вывели обратно в сеть. Такая стратегия работала против продавцов, создавая искусственный спрос и провоцируя принудительное закрытие коротких позиций.

Реакция рынка

В результате манипуляций сумма ликвидаций деривативов составила $30.6 млн за сутки. По этому показателю RAVE уступил только биткоину и Ethereum. В настоящее время цена токена снизилась почти на 27% за последние сутки и торгуется на уровне $13.77.

Требования к биржам

ZachXBT призвал руководство Binance и Bitget провести внутреннее расследование и заблокировать счета виновных лиц. Изначально аналитик предложил $10 тыс. из личных средств за предоставление конфиденциальной информации, но позже сумма вознаграждения увеличилась до $25 тыс. благодаря поддержке сообщества.

Генеральный директор Bitget Грейси Чен публично ответила на обвинения, подтвердив готовность биржи изучить ситуацию. Однако конкретные меры пока остаются неизвестными. Участники рынка ожидают аналогичных проверок от Binance и Gate.

Этот случай подчеркивает важность прозрачности и контроля на крипторынке, особенно в отношении малоизвестных активов с низкой ликвидностью.