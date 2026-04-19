Криптовалюта RAVE столкнулась с масштабной распродажей, потеряв 89% своей стоимости после роста в 118 раз. Причиной стал отчет о сомнительной деятельности проекта.

Криптовалюта RAVE, ранее демонстрировавшая впечатляющий рост, столкнулась с одним из самых резких обвалов в своей истории. После увеличения стоимости в 118 раз, актив потерял 89% своей цены в течение короткого периода. Основной причиной столь масштабной распродажи стал отчет, опубликованный независимыми исследователями, который поставил под сомнение прозрачность и честность проекта.

Согласно данным аналитиков, отчет содержал свидетельства о возможных манипуляциях с ликвидностью и недостатках в управлении проектом. Это вызвало панику среди инвесторов, что привело к массовой продаже токенов RAVE. Рынок отреагировал мгновенно: объем торгов резко вырос, а цена начала стремительно падать.

История RAVE стала ярким примером того, как быстро могут измениться настроения на криптовалютном рынке. Всего за несколько недель проект превратился из одного из самых обсуждаемых в символ рисков, связанных с инвестициями в цифровые активы.

Что это значит для российских инвесторов? Подобные ситуации подчеркивают важность тщательного анализа проектов перед вложением средств. Даже на фоне впечатляющего роста всегда стоит учитывать риски, связанные с возможными манипуляциями и недостатком прозрачности.