Российская Госдума приняла в первом чтении законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», что приближает легализацию крипторынка. Документ вводит лицензирование для участников рынка и разрешает использование криптовалют во внешнеэкономической деятельности. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Законодательная инициатива: шаг к регулированию

Государственная Дума Российской Федерации сделала важный шаг на пути к формированию правового поля для криптовалютной индустрии, одобрив в первом чтении законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах». Эта инициатива призвана интегрировать крипторынок в регулируемое пространство, что, по мнению заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Каплана Панеша, является введением отрасли в «цивилизованное русло». Заместитель министра финансов Иван Чебесков, в свою очередь, подтвердил активную работу над сопутствующими поправками, касающимися налогообложения и ответственности.

Законопроект, который, как ожидается, начнет действовать с 1 июля 2026 года, предусматривает обязательное лицензирование для компаний, работающих с цифровыми активами, а также открывает возможность использования криптовалют в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Это решение может существенно повлиять на развитие трансграничных расчетов и привлечение инвестиций в российскую экономику.

Ключевые положения и ограничения

Представленный законопроект четко определяет круг субъектов, которым будет разрешено организовывать оборот криптовалют. К ним относятся лицензированные биржи, брокеры и депозитарии. Контроль за соблюдением лицензионных требований возлагается на Центральный банк России. Анонимные обменники и нелицензированные платформы окажутся вне правового поля, а операции через них будут сопряжены с риском блокировки активов и потенциальными финансовыми потерями для пользователей.

Одним из значимых нововведений является признание цифровых активов в качестве объекта судебной защиты. Это означает, что криптовалюты можно будет включать в конкурсную массу при банкротстве, учитывать при разделе имущества в случае развода и защищать права собственности на них в суде. Каплан Панеш подчеркнул важность этого аспекта для миллионов россиян, уже владеющих цифровыми активами, поскольку это обеспечивает им юридические гарантии.

Внутренние расчеты в криптовалюте на территории России остаются под запретом: рубль сохраняет статус единственного законного платежного средства. Однако для внешнеэкономической деятельности сделано исключение, позволяющее российским компаниям использовать криптовалюты для расчетов с иностранными контрагентами. Это создает легальный механизм для трансграничных платежей, что особенно актуально в условиях текущей геополитической ситуации.

Для неквалифицированных инвесторов предусмотрены ограничения по объему операций с криптовалютами, что направлено на защиту обычных граждан от высоких рисков волатильного рынка. Опытные инвесторы, имеющие подтвержденный статус, не подпадают под эти лимиты. Отдельный раздел законопроекта посвящен легализации майнинга при условии использования российской инфраструктуры, обязательного учета оборудования и добытых криптовалют.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Принятие законопроекта в первом чтении сигнализирует о серьезных намерениях российского правительства создать регулируемую среду для криптовалют. Для майнеров это означает потенциальную легализацию их деятельности, но с определенными условиями: необходимость регистрации, использования российской инфраструктуры и прозрачного учета добытых активов. Это может привести к увеличению операционных издержек, но также снизит риски, связанные с неопределенным правовым статусом.

Инвесторам, особенно неквалифицированным, следует быть готовыми к ограничениям по объему инвестиций и необходимости работать только через лицензированные платформы. Это повысит безопасность средств, но может снизить гибкость и доступность некоторых инструментов. Для компаний, занимающихся ВЭД, открываются новые возможности для расчетов, что может упростить международные транзакции и снизить зависимость от традиционных финансовых систем. В целом, движение к регулированию направлено на снижение рисков для всех участников рынка и создание более предсказуемой и безопасной среды для работы с цифровыми активами в России.