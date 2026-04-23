Новые этические нормы для госслужащих

Губернаторы штатов Нью-Йорк и Иллинойс, Кэти Хочул и Джей Би Прицкер соответственно, подписали исполнительные указы, вводящие запрет для государственных служащих на участие в рынках предсказаний. Эти меры направлены на укрепление этических стандартов и предотвращение использования потенциальной инсайдерской информации, полученной в ходе исполнения служебных обязанностей, для личной выгоды.

Губернатор Хочул выразила критику в адрес предыдущей администрации, отметив отсутствие «значимых этических стандартов» для борьбы с инсайдерской торговлей на рынках предсказаний. Она подчеркнула, что государственные служащие должны действовать исключительно в интересах общества, а не использовать своё положение для спекуляций. Аналогичную позицию занял и губернатор Прицкер, который заявил, что государственные служащие не должны иметь возможности получать прибыль от событий, на которые они могут влиять или о которых обладают непубличной информацией.

Контекст и предыстория

Рынки предсказаний, такие как Polymarket, представляют собой платформы, где пользователи могут делать ставки на исход различных событий, от политических выборов до экономических показателей и даже цен на криптовалюты. Эти платформы часто используют блокчейн-технологии для обеспечения прозрачности и децентрализации. Однако, именно возможность получения прибыли на основе информации, недоступной широкой публике, вызывает опасения у регуляторов. Запрет в Нью-Йорке и Иллинойсе является частью более широкой тенденции к ужесточению контроля за этикой государственных служащих в эпоху цифровых технологий и новых финансовых инструментов.

Хотя указы напрямую не касаются криптовалютных рынков, они создают прецедент для регулирования участия госслужащих в децентрализованных финансовых инструментах, которые могут быть использованы для спекуляций на основе инсайдерских данных. Это может сигнализировать о возможном расширении подобных ограничений на другие виды активов в будущем, особенно если они будут рассматриваться как потенциальные каналы для неэтичного обогащения.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Хотя эти указы напрямую не затрагивают граждан России и стран СНГ, они демонстрируют растущее внимание к вопросам этики и предотвращения инсайдерской торговли в контексте новых финансовых инструментов, включая те, что базируются на блокчейне. Для криптоинвесторов и майнеров из нашего региона это является индикатором того, что регуляторы по всему миру активно изучают и адаптируют законодательство под реалии децентрализованных рынков. Подобные меры могут быть приняты и в других юрисдикциях, что потенциально повлияет на доступность и регулирование различных платформ для торговли и инвестиций, в том числе и для граждан РФ/СНГ, если они используют международные сервисы. Майнерам, работающим с оборудованием, это напоминает о необходимости следить за общим регуляторным фоном, который может косвенно влиять на ликвидность и спрос на криптоактивы.