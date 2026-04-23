Платформа предсказаний Kalshi применила санкции к трём американским политикам, делавшим ставки на исход собственных избирательных кампаний. Им запретили пользоваться площадкой на пять лет и назначили штрафы. Инциденты подчёркивают растущую проблему инсайдерской торговли на рынках прогнозов и активизацию регуляторов.

Скандал на рынках предсказаний: политики под санкциями Kalshi

Платформа предсказаний Kalshi ввела ограничительные меры в отношении трёх американских политиков, которые использовали внутреннюю информацию для ставок на результаты собственных избирательных кампаний. Сенатор от Миннесоты Мэтт Кляйн, кандидат в Палату представителей США Эзекиль Энрикес и участник сенатской гонки от Вирджинии Марк Моран получили запрет на доступ к площадке сроком на пять лет, а также были оштрафованы. Суммы штрафов составили $540 для Кляйна, $784 для Энрикеса и $6229 для Морана. Последнему также предписано вернуть всю полученную прибыль, поскольку он отказался сотрудничать с отделом комплаенса Kalshi.

Инцидент привлёк широкое внимание к этическим проблемам на рынках предсказаний, где участники могут делать ставки на различные события, включая политические выборы. Такие платформы, как Kalshi, позиционируют себя как инструменты для хеджирования рисков и прогнозирования будущих событий, однако их использование политиками для ставок на собственные кампании вызывает серьёзные вопросы о честности и прозрачности.

Реакция политиков и регуляторов

Марк Моран, один из фигурантов скандала, заявил, что его ставка была преднамеренной попыткой проверить реакцию платформы на инсайдерскую торговлю. Он также обвинил Kalshi в коррупции, пообещав принять меры в случае избрания в Сенат. Сенатор Мэтт Кляйн, в свою очередь, признался, что поставил около $50 «из любопытства», желая понять механизм работы рынков предсказаний, и лишь позже осознал нарушение правил. Примечательно, что Кляйн является соавтором законопроекта в Миннесоте, который предлагает запретить ставки на исход реальных событий, таких как выборы. Эзекиль Энрикес воздержался от комментариев.

Эти события происходят на фоне усиления регуляторного давления на рынки предсказаний. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул недавно подписала исполнительный указ, запрещающий государственным служащим делать ставки на таких платформах. Аналогичная инициатива была выдвинута губернатором Иллинойса Джей Би Прицкером. Хокул подчеркнула, что «обогащение за счет ставок на инсайдерской информации — это коррупция, простая и недвусмысленная», и призвала к созданию стандартов для защиты от подобных злоупотреблений.

Штаты активно пытаются регулировать деятельность компаний, предоставляющих услуги рынков предсказаний. В октябре 2025 года власти Нью-Йорка потребовали от Kalshi прекратить операции из-за отсутствия лицензии на спортивные ставки. В Неваде деятельность платформы также временно заблокирована, поскольку местный регулятор считает контракты площадки «нелегальной азартной игрой». Главный юрист Coinbase Пол Гревал высказал мнение, что подобные дела могут дойти до Верховного суда США, создав важный прецедент для регулирования всей отрасли.

Инсайдерская торговля за пределами политики

Проблема инсайдерской торговли не ограничивается политической сферой. Аналитики Bubblemaps выявили подозрительную активность на платформе Polymarket, где два аккаунта предположительно заработали $37 000 на аномальных показаниях температуры на метеостанции в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. 6 апреля температура на станции внезапно подскочила до 21°C, а затем вернулась к норме, что позволило одному из трейдеров получить более $16 000. Аналогичный сбой произошел 15 апреля, когда трейдер заработал более $21 000, скупая ставки «нет» на 18°C за минуту до скачка температуры.

Метеоролог Рубен Халлали отметил, что такие температурные скачки вряд ли могли быть естественными, предполагая преднамеренное вмешательство. Французское метеорологическое агентство Météo France подало жалобу в полицию по подозрению во вмешательстве в работу систем автоматической обработки данных. Эти инциденты подчёркивают уязвимость рынков предсказаний к манипуляциям и необходимость усиления мер безопасности и контроля.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ эти события служат важным напоминанием о рисках, связанных с нерегулируемыми или слабо регулируемыми платформами. Хотя рынки предсказаний не являются прямыми аналогами криптовалютных бирж, они демонстрируют общие проблемы, такие как инсайдерская торговля и манипуляции. Усиление регуляторного давления в США может создать прецеденты, которые в будущем повлияют на регулирование децентрализованных финансовых инструментов и платформ по всему миру, включая те, что доступны пользователям из СНГ. Это подчёркивает важность тщательной проверки репутации и юридического статуса любой платформы перед участием в торгах или ставках, а также необходимость осознания потенциальных рисков, связанных с инсайдерской информацией и манипуляциями на рынке.